Gogobest GF600: quasi 400€ di sconto per la mountain bike premium

I modelli più selezionati di bici elettriche sono sicuramente quelli con conformazione simil-MTB ma anche con ruote ben rinforzate. Chiaramente i prezzi sono spesso alti e quando si trovano offerte congrue è sempre un'ottima occasione, come nel caso della mountain bike elettrica Gogobest GF600, ora in offerta sullo store ufficiale con spedizione da Europa.

Gogobest GF600: perché è la mountain bike elettrica da comprare in offerta

Se guardiamo alle potenzialità di questa eBike e non solo alla struttura, capiamo di trovarci davanti ad un prodotto ben fatto e con feature invidiabili. A partire dal motore da ben 1000W, che insieme alla batteria da 48V/13 Ah permette di ottenere un'autonomia fino a 110 km. Oltre a questo, è dotata di un chip intelligente che ottimizza la pedalata per rendere al meglio su vari tracciati.

Quanto ai dati tecnici, abbiamo pneumatici da 26″x 4.0, che essendo rinforzati non vi farà temere strade più complesse. Abbiamo anche tre modalità di pedalata, così da corrispondere a tutte le esigenze del ciclista. In più è facile da portare, in quanto pesa solo 38 kg grazie alla struttura in alluminio leggero. Per finire, è dotata di sospensioni anti-shock di ottimo livello, di freni a disco meccanici e sistema di protezione per cali di potenza.

La mountain bike elettrica Gogobest GF600 la potete trovare sullo store ufficiale del brand ad un prezzo molto competitivo, visto che l'offerta si basa su uno sconto molto importante di quasi 400€, difficilmente reperibile su altri prodotti e altri store. Trovate il link all'acquisto qui sotto, senza dimenticare la comodità della spedizione da Europa gratis. N.B. Se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

