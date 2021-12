Huawei Watch GT 3 al suo minimo con l’offerta flash dello store ufficiale!

Il nuovo Huawei Watch GT 3 scende ad un prezzo super nella sua incarnazione da 46 mm: si tratta di un'occasione particolarmente ghiotta dato che lo smartwatch viene proposto dallo store ufficiale e ci sono anche una paio di regali davvero niente male! Preferite il modello più piccolo (da 42 mm): niente paura perché anche in questo caso non mancano sconti e regali!

Huawei Watch GT 3 al miglior prezzo di sempre (con regali): un'occasione perfetta per Natale

Bellissimo ed elegante, Huawei Watch GT 3 ha debuttato in versione da 46 mm e da 42 mm, rispettivamente con display AMOLED da 1.32″ e 1.43″ (in entrambi i casi con Digital Crown). Il dispositivo arriva con a bordo il sistema HarmonyOS 2.1, grande novità del momento per il colosso cinese. Ovviamente non manca un'autonomia migliorata (fino a 14/7 giorni, in base alla versione) e la tecnologia TrueSeen 5.0+ per monitorare tutti i parametri vitali in modo ancor più preciso. Per saperne di più sul nuovo smartwatch di Huawei date un'occhiata anche alla nostra recensione!

Il nuovo Huawei Watch GT 3 Active (ossia la variante con il cinturino in fluoroelastomero) scende al miglior prezzo di sempre nella versione da 46 mm: il dispositivo viene proposto dallo store ufficiale praticamente allo stesso prezzo del modello da 42 mm. Avete quindi solo l'imbarazzo della scelta, in base alle vostre esigenze. Inoltre vi segnaliamo che il 46 mm arriva con in regalo un cinturino di ricambio ed un voucher Adidas Runtastic; con la variante da 42 mm si riceveranno in regalo un cinturino di ricambio, il voucher Adidas Runtastic e gli auricolari TWS FreeBuds 4i.

