Huawei Mate V: tutto ciò che sappiamo sul primo flip phone del brand

È un peccato che Mate X2 sia uscito sotto la scure del ban USA, essendo uno dei migliori pieghevoli in circolazione e c'è quindi curiosità attorno a Huawei Mate V. Nonostante le limitazioni commerciali, la compagnia di Ren Zhengfei ha deciso di alzare l'asticella. Anche se il design outfold del primo Mate X/XS era più appariscente, Mate X2 si presenta con un design ed un insieme di specifiche di alto livello. L'azienda ha dimostrato di sapere il fatto suo nel campo dei pieghevoli e si vociferava che in cantiere ci sia anche un flip phone. Quindi, dopo Motorola e Samsung, anche Huawei sembra pronta a buttarsi in questo campo, con un prodotto che sembra promettere molto bene.

Huawei Mate V: tutto quello che sappiamo sul pieghevole flip-foldable

È da quasi un anno che si parla della presunta esistenza di Huawei Mate V, nome non ancora sicuro ma che indica proprio il pieghevole verticale. Dell'esistenza di questo pieghevole si hanno numerosi indizi, compreso un brevetto depositato mesi fa presso il CNIPA. A darci l'ennesima conferma che l'azienda abbia lavorato in questa direzione è Teme, leaker sempre molto informato quando si parla di Huawei.

A quanto pare, Huawei Mate V esiste veramente, perlomeno nei laboratori. Finora non abbiamo vista nessuna immagine o scatto rubato e quindi non è nemmeno detto che ne esista effettivamente un prototipo fisico. Fatto sta che il flip phone Huawei si sarebbe potuto concretizzare, ma vista la situazione rischiava inizialmente di non arrivare. E il motivo è quello che ci si poteva già aspettare da prima: il ban USA. Non potendo più contare su un mercato globale capillare, investire su un prodotto del genere rischiava di non essere sostenibile. Invece poi, negli ultimi mesi del 2021 è cambiato un po' tutto.

Design e display

Ma come dovrebbe essere strutturato questo nuovo pieghevole Huawei? Se partiamo dal design, quelle che sono le indiscrezioni arrivate fino ad oggi, inizialmente ci riportavano un flip phone con bumper fotocamera abbastanza esile per poi virare al doppio oblò in stile P50, che settimana dopo settimana è diventato più concreto fino a diventare quella che dovrebbe essere la forma definitiva. E se il primo oblò fa da alloggio ai sensori, il secondo inferiore è in realtà un display circolare, che dà un tocco di eleganza non indifferente. A confermare quanto detto inoltre, ci pensano anche le prime cover dedicate al Mate V, che quindi non fanno che avvalorare le ipotesi.

Ma le qualità di questo smartphone non finiscono qui. Huawei Mate V infatti, avrebbe la cosiddetta “water drop hinge mechanic“, gergo tecnico che starebbe ad indicare il meccanismo di piegamento di Mate X2. Se vi ricordate, l'ultimo pieghevole Huawei ha fatto sfigurare la concorrenza grazie ad un display quasi privo di grinza. Un meccanismo che fa sì che il pannello flessibile possa piegarsi all'interno della scocca senza soluzione di continuità. Oltre a far sì che da chiuso non ci siano spazi fra le due parti (e quindi nessuna via per polvere e detriti), ciò significa uno schermo meno incline a mostrare la grinza al centro, laddove si piega.

Mate V also have water drop hinge mechanic like Mate X2 to reduce crease significantly pic.twitter.com/JsvLpELmPO — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 1, 2021

Purtroppo non abbiamo dati concreti per il display interno del flip phone di Huawei, ma considerando che non è lontano, non manca molto per scoprirlo.

Hardware

So there is Mate V but also something else with K9000 4G. pic.twitter.com/TPfXwJCPbH — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 3, 2021

Come prevedibile, considerando anche il possibile target, il pieghevole “a conchiglia” Huawei Mate V sarà dotato di una configurazione di fascia premium, ma non troppo. Stando alle nuove rivelazioni del leaker Teme, a bordo del flip phone sarà implementato ancora una volta il Kirin 9000, il SoC che troviamo anche sulla serie Huawei P50 e Mate 40. Ma anche in questo caso, il chipset fabbricato da HiSilicon non sarà all'altezza del 2021, essendo solo in versione 4G.

Probabilmente è questo l'ultimo smartphone dotato di Kirin 9000 4G a cui si riferiva l'altro leaker Digital Chat Station. Dal 2022 in poi, Huawei si troverebbe costretta ad affidarsi unicamente ai chipset Qualcomm, per quanto sempre con modem 4G. Persino il futuro top di gamma Huawei Mate 50 dovrebbe basarsi sullo Snapdragon 8 Gen 1 in 4G. Come affermato dallo stesso presidente, potrebbero volerci anni prima di rivedere uno smartphone 5G di Huawei.

Huawei Mate V avrà una Pencil dedicata?

L'hardware del Huawei Mate V non smette di riservare possibili sorprese. Questo perché, in base a quanto si evince da un marchio registrato depositato presso gli uffici dell'ente EUIPO il 4 ottobre, il colosso cinese sarebbe al lavoro su una nuova Pen. La versione più attuale è la seconda generazione di Huawei M Pencil, ma in questo caso il nome del prodotto è Huawei V Pencil.

Il documento parla esplicitamente di una penna elettronica per display touch e visto il nome è impossibile non vederci un riferimento al tanto chiacchierato flip-foldable Huawei Mate V, che sarebbe il primo di questo tipo con uno stylus dedicato.

Huawei Mate V – Prezzo e data di uscita

Dopo tutto quanto si è detto in merito a questo flip phone, quando arriva? A venirci incontro è sempre Teme, che qualche mese fa indicò il Q4 2021 come periodo propizio per l'uscita e fino alle ultime settimane non c'erano indicazioni sulla data precisa.

Invece, negli ultimi giorni, l'ipotesi che il 23 dicembre 2021 vedremo Huawei Mate V presentato si sta facendo sempre più concreta, magari in concomitanza del particolare wearable Watch D, ma aspettiamo sempre conferme ufficiali.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il