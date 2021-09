Huawei produrrà un ultimo smartphone con Kirin 9000 4G, poi tutto Snapdragon

La storia a cui ci ha abituato Huawei con i suoi smartphone più importanti mossi dai chipset proprietari Kirin è davvero importante. Ma il Ban portato avanti dagli USA ha fatto perdere la grossa fornitura da parte di TSMC, senza mettere in conto la carenza di chipset. Questo però, non evita a Huawei di produrre un ultimo smartphone con Kirin 9000 con modem 4G.

Huawei: quale smartphone arriverà con Kirin 9000 4G?

A riportare l'indiscrezione è il leaker Digital Chat Station, che ha spiegato proprio che entro la fine di questo 2021 potrebbe esserci quello che dovrebbe essere il “canto del cigno” per i Kirin di Huawei. Infatti, i Kirin 9000 del brand sono in esaurimento e probabilmente li smaltirà con la produzione di questo modello. Difficile possa essere una nuova versione della serie P, che tra l'altro conta già P50 Pro con tale chipset, ma nemmeno un Mate, visto che rientra nei piani di produzione con chipset Snapdragon, con Qualcomm principale, se non unico, fornitore di SoC.

Lo smartphone potrebbe però appartenere alla serie Huawei Nova 9, uscita recentemente con Snapdragon 778G e che potrebbe avere un modello più potente proprio con Kirin 9000 che, ricordiamo, è ancora tra i chipset più potenti sul mercato.

Ora, i dubbi su che tipo di soluzione vedremo resta quindi nel campo delle ipotesi, ma sarà curioso conoscere cosa riuscirà ad ingegnarsi Huawei, che sebbene sia “depotenziata” nel campo degli smartphone, riesce ancora a tirare fuori dispositivi di grande livello, specie con HarmonyOS in crescita.

