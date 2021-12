Imperdibile Samsung Galaxy S21 Ultra con S Pen, cover e Chromebook Go: il bundle definitivo!

Similmente a quanto avvenuto nei giorni scorsi con il flip phone del brand asiatico, torna una super offerta a marchio Samsung, ma questa volta troviamo a prezzo bomba quello che potremmo definire come il bundle definitivo per la massima produttività. Samsung Galaxy S21 Ultra, il super top della serie, è in offerta con S Pen, Cover e Galaxy Chromebook Go inclusi, a soli 999€ da MediaWorld! Un'occasione imperdibile per chi punta al pacchetto completo!

Samsung Galaxy S21 Ultra a prezzo bomba, con il bundle definitivo per la produttività

Il Samsung Galaxy S21 Ultra (da 12/256 GB) scende a 999€ tramite lo store MediaWorld: un prezzo ghiotto, ma che diventa una vera e propria bomba vista la mole di regali inclusi. Come anticipato in apertura, acquistando il dispositivo si riceveranno in regalo la S Pen ed una Cover ufficiale (registrando il prodotto tramite il sito dedicato). Ma oltre a questi due regali è previsto anche un terzo premio, ancor più interessante: stiamo parlando del portatile Galaxy Chomebook Go da 14″ e anche in questo caso vi arriverà comodamente a casa dopo aver registrato lo smartphone.

In basso trovate il link all'acquisto direttamente da MediaWorld: qui troverete il flagship Samsung Galaxy S21 Ultra in promozione con S Pen e Cover in regalo. Vi ricordiamo che, terminato il vostro acquisto, non dovrete far altro che registrare i dati del dispositivo sul sito della promozione dedicata per ottenere il Galaxy Chromebook Go. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Nel caso in cui la promozione sia terminata, o semplicemente se siete in cerca di soluzioni alternative, qui sotto trovate una selezione di prodotti Samsung in offerta in questo periodo.

