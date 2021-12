Incredibile offerta! Samsung Galaxy Z Flip3 + Galaxy Chromebook Go a soli 599€!

Il Black Friday è terminato ma le offerte in vista del Natale si fanno ogni giorno più ghiotte. È il caso dell'incredibile promozione di Samsung sul suo store ufficiale che offre il Samsung Galaxy Z Flip 3 in super offerta di 599€ con incluso un Samsung Galaxy Chromebook Go del valore di 199€!

Super offerta Samsung Galaxy Z Flip 3 a 599€: il Galaxy Chromebook Go è in regalo!

Per un periodo di tempo limitato, il pieghevole che ormai fa tendenza di Samsung è in super sconto a 599€ invece di 799€ (prezzo già scontato) grazie al coupon FOLDABLE200 da utilizzare in fase di acquisto sul sito ufficiale dell'azienda.

Considerata la portata pazzesca dell'offerta, le scorte del dispositivo potrebbero terminare prima del previsto in virtù del bundle molto conveniente con il Galaxy Chromebook Go incluso nel prezzo.

La promozione che consente di ricevere anche il notebook è valida per tutti gli acquisti effettuati dal 3 al 19 dicembre sugli store aderenti. Per maggiori informazioni, invitiamo a leggere il nostro approfondimento in merito.

Il Samsung Galaxy Z Flip3 a 599€ è una di quelle offerte che capitano una volta sola durante l'anno e, se consideriamo il bundle gratuito con il Galaxy Chromebook Go, vi consigliamo di non farvela sfuggire assolutamente poichè potreste pentirvene per tantissimo tempo.

Come anticipato, lo Z Flip 3 a 599€ è disponibile sullo store ufficiale nella variante da 128 GB e per ottenere tale prezzo è necessario inserire il codice sconto FOLDABLE200. Una volta terminato l'acquisto, sarà necessario registrare i dati del dispositivo sul sito della promozione dedicata per ottenere il Galaxy Chromebook Go.

A cosa state aspettando? Correte subito ad acquistarlo!