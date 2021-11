Realme GT 2 Fold: il pieghevole si mostra nelle prime immagini

Da un po' di tempo a questa parte hanno cominciato a fare capolino le prime indiscrezioni in merito al prossimo modello della serie GT. Ma ora, stando alle ultime novità, la gamma potrebbe arricchirsi di un terminale mai visto prima per il brand asiatico: stiamo parlando del presunto Realme GT 2 Fold, il primo smartphone pieghevole dell'azienda!

Realme GT 2 Fold nelle prime immagini: ecco come potrebbe essere lo smartphone pieghevole!

Come al solito in questi casi è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni. Nonostante ciò è probabile che i tempi siano effettivamente maturi per parlare di uno smartphone pieghevole a marchio Realme. Lo stesso Xu Qi Chase – CMO della compagnia – ha confermato sul social cinese Weibo che il 2022 sarà l'anno della fotocamera sotto il display e del foldable. Non viene fatta menzione esplicita di un lancio commerciale, ma già il riferimento a queste tecnologie è un dato positivo.

Contemporaneamente al post ecco fare capolino i primi bozzetti dedicati al presunto Realme GT 2 Fold, i quali mostrano sia il possibile design che alcune specifiche. Lo smartphone pieghevole di Realme dovrebbe avere un display esterno da 6.5″ ed un pannello principale da 8″ (una soluzione pieghevole verso l'interno); entrambi gli schermi sarebbero soluzioni AMOLED. Ci viene mostrato anche il comparto fotografico, posizionato in senso orizzontale e dotato di un doppio modulo da 50 + 50 MP. Per la selfie camera sono visibili due punch hole (esterno ed interno). Il pulsante di accensione sembra comprendere anche il lettore d'impronte mentre la parte inferiore del dispositivo ospita uno speaker e la porta Type-C.

Come già evidenziato, per ora si tratta solo di un bozzetto e nulla più. Non è dato di sapere se questo sarà effettivamente il design del pieghevole e se il nome commerciale sarà Realme GT 2 Fold. Inoltre, indiscrezioni precedenti parlavano anche di un flip phone targato Realme. Quali saranno le sorprese del brand asiatico per il 2022?

