Moto Edge S30 ufficiale: Snap 888+ sì, ma a soli 250€

All'evento delle scorse ore non c'è stato soltanto Moto Edge X30: Motorola ha presentato ufficialmente anche Moto Edge S30. E anche se non parliamo di un top di gamma next-gen con Snapdragon 8 Gen 1, è comunque un modello che punta tutto alla fascia alta del mercato. Lo fa con specifiche di tutto rispetto, a partire dall'implementazione dello Snapdragon 888+. Vediamo quali sono le peculiarità della sua scheda tecnica e a che prezzo vengono proposte.

Motorola presenta Moto Edge S30: ecco tutte le novità

Come per Edge X30, anche per Moto Edge S30 parliamo di uno smartphone tutt'altro che tascabile, visto lo schermo IPS LCD da 6,8″ Full HD+ (2460 x 1080 pixel) con densità di 395 PPI. Non è OLED e ha sensore ID laterale, quindi, ma mantiene lo stesso elevato refresh rate a 144 Hz del modello maggiore, così come il campionamento del tocco a 576 Hz.

Come anticipato, sotto al cofano batte un cuore a 5 nm, cioè lo Snapdragon 888+ firmato Qualcomm. Dentro c'è una CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,99 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz), una GPU Adreno 660 e memorie da 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W, mentre la connettività comprende dual SIM 5G, Wi-Fi 6e Dual Band e Bluetooth 5.2.

Per finire, il comparto multimediale si basa sulla tripla fotocamera posteriore da 108+13+2 MP f/1.9-2.2-2.4 con autofocus PDAF, grandangolare a 120° e sensore per la profondità. Davanti, invece, c'è una selfie camera punch-hole da 16 MP f/2.2.

Prezzo e disponibilità

Moto Edge S30 sarà disponibile in Cina dal 10 dicembre al prezzo di 1.799 yuan (250€) per la 6/128 GB, 1.999 yuan (278€) per la 8/128 GB, 2.199 yuan (306€) per la 8/256 GB e 2.399 yuan (333€) per la 12/256 GB.

