Huawei Mate X3: confermata la data di presentazione

Avete presente la recente intervista in cui Huawei ha dichiarato che HarmonyOS sta per arrivare in Europa? Mettendo da parte la confusa situazione sulla divisione software della compagnia, l'intervista si è rivelata più succosa di quanto si potesse immaginare. Dalle parole del presidente Derek Yu abbiamo infatti scoperto che nei prossimi mesi arriverà anche Huawei Mate 50, dopo un 2021 orfano della serie Mate. Ma il tanto atteso phablet non sarà da solo, perché stando sempre alle parole del presidente all'orizzonte si staglia anche Huawei Mate X3. Della sua esistenza non avevamo troppi dubbi, ma quello che ci interessa è che in occasione di questa intervista ci ha rivelato quando sarà presentato.

Huawei Mate X3: ecco quando sarà presentato ufficialmente

Alla domanda su quali siano i piani della compagnia per il mercato dei pieghevoli, il presidente Huawei ha sottolineato il dispiacere per non essere riuscito a portare Huawei Mate X2 in Europa. L'attuale foldable Huawei viene venduto esclusivamente in Cina, anche per via dei limiti in cui l'azienda si è imbattuta post-ban, fra software e crisi dei chip. Ciò nonostante, le dichiarazioni di Derek Yu si concludono con una nota positiva: Huawei Mate X3 verrà presentato ufficialmente al MWC 2022 di Barcellona, che ricordiamo si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo.

Una notizia che ha un ché di simbolico, quasi: era il MWC 2019 quando, dopo Samsung, Huawei stupiva il mondo intero con il suo primo pieghevole. Una soluzione che si rivelò tanto affascinante quanto impraticabile, a causa di uno schermo che si piegava verso l'esterno e quindi particolarmente prono a rovinarsi. Con il successivo Mate X2, Huawei ha deciso di adeguarsi allo stile infold, meno avveniristico ma che offre meno il fianco all'usura. E dopo due anni, Huawei è pronta a tornare con un nuovo pieghevole su un palco occidentale come quello del Mobile World Congress. Un pieghevole che, secondo i rumors, potrebbe essere il primo al mondo ad avere uno sblocco biometrico mai visto prima.

