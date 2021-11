Huawei Mate X3 potrebbe avere una feature inedita per i pieghevoli

Uno dei vari compartimenti del settore smartphone in cui Huawei investe di più è sicuramente quello dei pieghevoli, con la sua serie Mate X. E proprio per il futuro Huawei Mate X3 iniziano a trapelare indiscrezioni molto interessanti riguardo ad una feature ad oggi inedita su questo tipo di dispositivi, cioè lo sblocco con impronte digitali sotto al display.

Huawei Mate X3: lo sblocco con impronte sotto al display apre a nuove possibilità per i pieghevoli?

Future Mate X series have under display fingerprint scanners #HuaweiMateX3 pic.twitter.com/fFDu8hzVVV — Teme (特米)😷 (@RODENT950) November 3, 2021

A riportare questa indiscrezione è il sempre attento, almeno alle vicissitudini di Huawei, insider Teme, che spiega come il brand stia mettendo a punto lo sblocco delle impronte digitali sotto al display proprio per la serie di pieghevoli, con debutto proprio sul futuro Mate X3, che abbiamo citato in un'altra indiscrezione in merito al chipset utilizzato e la possibile uscita.

Una feature del genere potrebbe sembrare atipica per il tipo di prodotto, ma considerando che i foldable sono ormai considerabili smartphone per il business, avere una maggiore privacy aiuta sicuramente gli utenti che scelgono di fare questo investimento. Inoltre, potrebbe diventare un messo importante per i pagamenti.

Quello che resta curioso è capire come mai non ci abbia già pensato l'altro grande produttore di pieghevoli, cioè Samsung, ma il motivo potrebbe ritrovarsi nel fatto che con una soluzione del genere, il peso dello smartphone potrebbe aumentare così come lo spessore.

Se Huawei, come gli altri, riuscisse a mantenere delle dimensioni accettabili con questa soluzione, allora è molto probabile che Mate X3 diventi l'apripista per questa feature.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu