Il flip phone Huawei Mate V arriverà prima di Natale e sarà in buona compagnia

Ora che il mese di dicembre è arrivato ci aspettiamo un concretizzarsi di tutte le indiscrezioni delle scorse settimane: Huawei Mate V, il pieghevole a conchiglia della compagnia, dovrebbe fare capolino proprio in questo periodo ed ora abbiamo una possibile data!

Huawei Mate V: ecco quando dovrebbe arrivare il pieghevole a conchiglia

Secondo quanto riportato da un noto leaker cinese, Huawei avrebbe fissato un evento per il 23 dicembre, quindi a pochi giorni dalle feste di Natale. La presentazione dovrebbe vedere come protagonista principale Huawei Mate V, il tanto chiacchierato pieghevole a conchiglia del colosso cinese. Il flip phone dovrebbe avere dalla sua una cerniera di ultima generazione ed un sistema di dissipazione del calore avanzato, composto da un'unica heat pipe progettata ad hoc per un terminale pieghevole: un modulo che si estende lungo tutto il dispositivo, dal corpo flessibile. Nel frattempo, l'insider Teme – leaker decisamente informato quando si parla di Huawei e Honor – ha pubblicato quello che potrebbe essere il design del flip phone in arrivo a dicembre.

Tornando all'evento del 23, le voci di corridoio perlano anche del lancio di altri dispositivi: avremo il debutto del wearable Watch D (il primo del brand con misurazione della pressione sanguigna), ci saranno una smart TV, un notebook e Huawei Watch Fit Mini (dispositivo già arrivato in Italia).

Se volete saperne di più su Huawei Mate V, date un'occhiata al nostro approfondimento con tutte le indiscrezioni dedicate al flip phone.

