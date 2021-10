Huawei Mate V sarà il flip phone che tutti vorranno

È un peccato che Mate X2 sia uscito sotto la scure del ban USA, essendo uno dei migliori pieghevoli in circolazione e c'è quindi curiosità attorno a Huawei Mate V. Nonostante le limitazioni commerciali, la compagnia di Ren Zhengfei ha deciso di alzare l'asticella. Anche se il design outfold del primo Mate X/XS era più appariscente, Mate X2 si presenta con un design ed un insieme di specifiche di alto livello. L'azienda ha dimostrato di sapere il fatto suo nel campo dei pieghevoli e si vociferava che in cantiere ci fosse anche un flip phone. Dopo Motorola e Samsung, anche Huawei sembrava pronta a buttarsi in questo ambito, ma potrebbe non accadere mai.

Aggiornamento 02/10: un nuovo leak ci rivela una feature del display di Huawei Mate V ereditata da Mate X2. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Il pieghevole flip-foldable di Huawei esiste, ma potrebbe non arrivare mai

È da quasi un anno che si parla della presunta esistenza di Huawei Mate V, nome non ancora sicuro ma che indica proprio il pieghevole verticale. Dell'esistenza di questo pieghevole si hanno numerosi indizi, compreso un brevetto depositato mesi fa presso il CNIPA. A darci l'ennesima conferma che l'azienda abbia lavorato in questa direzione è Teme, leaker sempre molto informato quando si parla di Huawei.

It really exists but because Huawei situation is what it is, it may never be released, I don't know. — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 19, 2021

A quanto pare, Huawei Mate V esiste veramente, perlomeno nei laboratori. Finora non abbiamo vista nessuna immagine o scatto rubato e quindi non è nemmeno detto che ne esista effettivamente un prototipo fisico. Fatto sta che il flip phone Huawei si sarebbe potuto concretizzare, ma vista la situazione ciò potrebbe non accadere mai. E il motivo è quello che ci si poteva già aspettare da prima: il ban USA. Non potendo più contare su un mercato globale capillare, investire su un prodotto del genere rischia di non essere sostenibile. Ed è un peccato, perché meno concorrenza significa meno scelta per i consumatori.

C'è una data | Aggiornamento 30/09

Sono passati mesi dalle prime voci e, dopo vari dubbi al riguardo, in queste ore si è tornati a parlare di Huawei Mate V. Secondo il sempre affidabile leaker Teme, il flip phone Huawei sarebbe in procinto di essere presentato. Il Q4 2021 sarebbe il momento prescelto, cioè ottobre/novembre/dicembre, il trittico di mesi che concluderà l'anno.

E forse non è un caso che l'altro leaker Digital Chat Station si sia pronunciato proprio su Huawei Mate V, rilasciando dichiarazioni sul suo target di pubblico. E non è un caso nemmeno che proprio il Q4 2021 sia indicato come il periodo in cui dovrebbero arrivare i pieghevoli Google, OPPO e vivo.

Niente “grinza” per Mate V | Aggiornamento 02/10

È sempre il leaker Teme a tornare a parlarci di Huawei Mate V, questa volta concentrandosi sulle fattezze del display anziché del periodo d'uscita. Sappiamo che Mate V sarà il primo flip phone targato Huawei, ma quello che scopriamo è che dovrebbe ereditare una delle caratteristiche principale del “fratello maggiore” Mate X2.

Mate V also have water drop hinge mechanic like Mate X2 to reduce crease significantly pic.twitter.com/JsvLpELmPO — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 1, 2021

Stando al tweet di Teme, Huawei Mate V avrebbe la cosiddetta “water drop hinge mechanic“, gergo tecnico che starebbe ad indicare il meccanismo di piegamento di Mate X2. Se vi ricordate, l'ultimo pieghevole Huawei ha fatto sfigurare la concorrenza grazie ad un display quasi privo di grinza. Un meccanismo che fa sì che il pannello flessibile possa piegarsi all'interno della scocca senza soluzione di continuità. Oltre a far sì che da chiuso non ci siano spazi fra le due parti (e quindi nessuna via per polvere e detriti), ciò significa uno schermo meno incline a mostrare la grinza al centro, laddove si piega.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu