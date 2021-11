Il pieghevole “a conchiglia” di Huawei sta arrivando e avrà una cerniera migliorata

Ormai sono mesi che si parla del debutto del nuovo smartphone pieghevole di Huawei: questa volta il colosso cinese si cimenterà in una soluzione “inedita”, caratterizzata da un design a conchiglia (in stile Galaxy Z Flip, per intenderci). Ed ora arrivano novità sia per quanto riguarda l'uscita del terminale che su una delle caratteristiche più importanti.

Il flip phone pieghevole di Huawei sarà lanciato a stretto giro: che cosa ci aspetta?





Per quanto riguarda il design, al momento ci sono ancora mille indiscrezioni differenti; comunque i leak convergono tutti in un punto, ossia che il prossimo smartphone pieghevole sarà un flip phone a conchiglia. Insomma, Huawei metterà momentaneamente da parte la gamma Mate X in favore di un form factor differente. Stando ad un noto leaker cinese, sarebbe stata avviata la produzione di massa di una nuova tipologia di cerniere. Queste particolari cerniere avranno uno stile “più semplice” (utilizza meno componenti e quindi costa meno), eppure saranno più robuste, meglio ottimizzate e più affidabili. Il nome del cliente non è stato “confermato” ma sembra abbastanza chiaro che si parli di Huawei e del suo prossimo pieghevole.

They are coming soon in December.

Huawei flip phone and Watch D blood pressure watch. pic.twitter.com/VJoQT4u8IY — Teme (特米)😷 (@RODENT950) November 26, 2021

Non a caso Teme, insider particolarmente affidabile quando si parla di Huawei e Honor, ha svelato che il mese di dicembre sarà particolarmente piccante per la compagnia. Il colosso tech dovrebbe presentare il nuovo Watch D, primo indossabile con monitoraggio della pressione sanguigna, ma anche il tanto chiacchierato flip phone (con delle immagini relative ad un brevetto recente). Non abbiamo ancora una data ma i due prodotti dovrebbero essere lanciati prima della fine dell'anno.

