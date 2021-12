Xiaomi Mi 10, 10 Pro, 10T e F2 Pro: arriva Android 12 Beta con Xiaomi.eu

Come anticipato in precedenza, è partita una nuova fase di aggiornamento ad Android 12 Beta e ora è il turno di Xiaomi Mi 10, 10 Pro, Mi 10T, Mi 10T Pro e POCO F2 Pro. Dopo aver portato l'ultima versione del firmware di Google sull'attuale linea di top di gamma, Xiaomi sta procedendo a fare lo stesso con quella di scorsa generazione. Non a caso, parliamo di modelli appartenenti a fasce di prezzo leggermente differenti ma comunque tutti basati sulla stessa piattaforma hardware. Mi riferisco allo Snapdragon 865, lo stesso che troviamo su Mi 10 Ultra (già aggiornato nelle scorse settimane), ma anche su Redmi K30 Pro e K30S, cioè le versioni cinesi di Mi 10T e POCO F2 Pro.

Parte il rilascio di Android 12 Beta per Xiaomi Mi 10, 10 Pro, Mi 10T e POCO F2 Pro

Vi ricordiamo che, come ogni aggiornamento di questo tipo, il roll-out di Android 12 Beta riguarda il mercato cinese, pertanto indirizzato ufficialmente a Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro e K30S. Ma grazie al mondo del modding Android, è comunque possibile testarle con le proprie mani, a patto di sapere cosa si stia facendo.

Non essendo ROM pensate per il pubblico Global, la loro installazione richiede lo sblocco del bootloader e l'installazione tramite custom recovery TWRP.

Scarica Android 12 Beta per Xiaomi Mi 10, 10 Pro, 10T Pro e POCO F2 Pro

Se preferiste, sono già disponibili anche i porting eseguiti dal team Xiaomi.eu, con cui poter saggiare le nuove ROM in una veste più occidentale. Ciò significa lingua italiana, servizi Google, niente bloatware asiatico e via dicendo: in ogni caso, per l'installazione valgono le stesse regole dette qua sopra.

Scarica Android 12 Beta per Xiaomi Mi 10, 10 Pro, 10T Pro e POCO F2 Pro

