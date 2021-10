Huawei Watch Fit Mini ufficiale in Italia: elegante e leggero, comfort per tutto il giorno

Oltre al nuovo Nova 9 all'attesissimo Watch GT 3, il colosso cinese rinnova anche la sua gamma di indossabili slim con Huawei Watch Fit Mini, dispositivo elegantissimo e raffinato ma che non rinuncia ad uno spirito sportivo: andiamo a scoprire tutti i dettagli su design, caratteristiche, prezzo e disponibilità nel nostro paese.

Huawei Watch Fit Mini arriva in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design, display e caratteristiche

Come il nome lascia intendere, il nuovo Huawei Watch Fit Mini si presenta come una versione compatta del modello che abbiamo apprezzato lo scorso anno (protagonista anche della nostra recensione). Il display AMOLED passa quindi da 1.64″ a 1.47″ mantenendo il suo form factor rettangolare (194 x 368 pixel, PPI 282). La cassa è realizzata in lega di alluminio con colorazione oro chiaro (e impermeabilità fino a 5 ATM) ed è accompagnata da tre cinturini: abbiamo due versioni in pelle (Frosty White e Mocha Brown) e la variante Taro Purple, in questo caso in fluoroelastomero. L'indossabile ha un peso di appena 20 grammi (escluso il cinturino), per il massimo comfort durante l'utilizzo.

Ovviamente non mancano le solite funzioni legate alla salute e al fitness: Huawei Watch Fit Mini offre fino a 96 modalità di allenamento complete, la funzione di rilevamento automatico dell'attività sportiva, il monitoraggio dei dati. Sono presenti 11 modalità di allenamento professionali (tra cui corsa indoor e outdoor, ciclismo, salto della corda, vogatore e così via).

Presente all'appello il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e la valutazione degli effetti dell'allenamento, il monitoraggio della qualità del sonno e il controllo dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Concludiamo poi con l'autonomia: il dispositivo ha una durata della batteria di 14 giorni, che scendono ad 11 in caso di utilizzo intenso. Non manca poi il supporto alla ricarica rapida, che offre fino a due giorni di utilizzo con soli 5 minuti di carica. Infine vi segnaliamo che rispetto al modello base, il Mini non presenta il GPS.

Huawei Watch Fit Mini ufficiale – Prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo indossabile Huawei Watch Fit Mini debutta in Italia dal 21 ottobre sullo shop ufficiale del brand, al prezzo di 99€ con in regalo una bilancia Body Fat Scale 3: se siete interessati a dare un'occhiata al dispositivo, qui trovate la pagina dedicata. Ovviamente tutti gli acquisti effettuati sull'e-commerce di Huawei beneficiano del servizio di consegna rapida entro uno o due giorni lavorativi, con spedizione gratuita.

