Redmi aggiorna il suo monitor con la versione 2K Pro

Giornata votata alla produttività quella di Xiaomi, che dopo il suo primo display 4K per professionisti ha aggiornato anche il Redmi Display, l'apprezzato monitor da 27″, con la versione 2K Pro. Questa nuova versione migliora in alcuni aspetti, pur mantenendo molti punti in comune con il precedente.

Redmi Display 27 2K Pro: tutto sul nuovo monitor del brand

Caratteristiche

Come si presenta il nuovo monitor Redmi Display 27 2K Pro? Sebbene sia un modello Quad HD, è un aggiornamento più del modello Full HD piuttosto che del primo modello con tale risoluzione. E di per sé, il form factor è quasi identico a quello precedente, sebbene cambi nel design il supporto che mantiene il display. Oltre a questo, viene confermata la diagonale da 27″, con appunto una risoluzione 2K IPS a 16:9 (2560 x 1440 pixel).

Ma cosa si aggiunge quindi? Rispetto a prima, abbiamo una copertura cromatica sRGB del 100%, oltre alle certificazioni TUV Rheinland e SGS per i filtri di protezione alla luce blu. Mantenuta inoltre la frequenza di aggiornamento, che è sempre a 75 Hz. Quanto alle porte, sono presenti una HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2 ed un ingresso audio. Molto comoda la nuova funzione che permette al display di ruotare in verticale, cosa assente sul modello Full HD.

Redmi Display 27 2K Pro – prezzo e disponibilità

Quanto costa il nuovo display 2K di Redmi? Il monitor PC del brand arriva sul mercato cinese allo stesso prezzo del precedente con la stessa risoluzione, cioè circa 194€ (1.399 yuan), ma costando ovviamente un po' in più rispetto al modello base. Non è escluso che anche questo possa approdare da noi tramite i vari store di importazione, ma ad oggi non ne abbiamo ancora notizia.

