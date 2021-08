Redmi Display 27 è tornato, questa volta in versione 2K

Si torna a parlare del monitor da 27″ della costola di Xiaomi, ora disponibile in patria in una nuova versione. Redmi Display 27 2K ritorna con un corpo ultra-sottile e varie chicche, un prezzo contenuto e – soprattutto – una risoluzione migliore rispetto alla precedente generazione.

Redmi Display 27 2K: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo monitor

Il monitor Redmi Display 27 torna con un pannello LCD IPS da 27″ di diagonale, con cornici particolarmente ottimizzate e risoluzione 2K (2.560×1.440 pixel); inoltre si tratta di una soluzione adatta a tutte le esigenze visto il refresh rate a 144 Hz, la profondità del colore a 8 bit (121% sRGB) e l'angolo di visuale di 178°. Completano il quadro il contrasto di 1000000: 1, fino a 300 nit di luminosità, una DisplayPort 1.4, un ingresso VGS ed uno mini-jack da 3.5 mm. Nel punto più sottile, il terminale raggiunte lo spessore di appena 7.5 mm.

Il nuovo monitor Redmi Display 27 in versione 2K ha debuttato in patria al prezzo di circa 183€ al cambio, ossia 1.399 yuan. Teniamo le dita incrociate e speriamo di vederlo presto anche alle nostre latitudini. Nel frattempo vi segnaliamo che il modello da gaming Full HD a 75 Hz è attualmente in offerta con codice sconto su Banggood (se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu