Le tue cuffie TWS per l’estate? Con Lenovo si parte da 8€

Siete in cerca di un paio di cuffie TWS economiche, da portare in giro durante le vostre gite fuori porta, i viaggi e le giornate al mare? Allora eccovi serviti con gli auricolari Lenovo X9 ed LP1, due modelli intramontabili proposti in offerta con codice sconto ad un prezzo top (a partire da soli 8€).

Lenovo X9 e LP1 sono le cuffie TWS dell'estate, a partire da soli 8€

Per quanto riguarda le cuffie TWS Lenovo X9 se ne sono dette di cotte e di crude: belle, economiche, dal design semi in-ear e dotate di driver da 13 mm, si tratta della soluzione perfetta per chi vuole un auricolare economico da maltrattare. Dotate di Bluetooth 5.0, riduzione intelligente del rumore durante le chiamate, un peso contenuto (solo 4 grammi) ed un'autonomia fino a 4 ore, le cuffie X9 si fanno apprezzare in tutto.

Per chi preferisce indossare auricolari in-ear abbiamo invece le Lenovo LP1, altra soluzione che non passa mai di moda. Anche in questo caso troviamo i controlli touch, BT 5.0, riduzione del rumore in chiamata, un'autonomia di tutto rispetto (fino a 12 ore, con la custodia), bassi potenti e driver da 10 mm. Non manca poi la resistenza a schizzi di tipo IPX4: in questo modo allenarsi utilizzando le cuffie non sarà un problema.

Entrambi i dispositivi sono in offerta con codice sconto: di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

