Il mercato 5G è in mano alle aziende cinesi, con Xiaomi in testa

Nel video-editoriale “Perché gli smartphone vengono tutti dalla Cina” ho evidenziato come i produttori cinesi stiano dominando il mercato della telefonia. Prima c'era Huawei a guidare l'avanzata della Cina, mentre adesso al suo posto troviamo il trittico composto da Xiaomi, OPPO e vivo. Senza contare Realme e OnePlus, che stanno progressivamente acquisendo quote di mercato anche in occidente. E se la compagnia di Lei Jun è riuscita a diventare il primo produttore al mondo è anche e soprattutto grazie al mercato degli smartphone 5G.

Le vendite di smartphone 5G stanno premiando il mercato cinese

Essendo la Cina un paese votato all'avanzamento tecnologico, non c'è da stupirsi se sia una delle nazioni dove il 5G ha attecchito prima e in più larga scala. Ed è normale quando si hanno in casa compagnie come Huawei e ZTE che, nonostante il ban USA, hanno saputo costruito un'infrastruttura a dir poco vasta. Secondo questo report, nella primavera 2021 la Cina ha raggiunto quota 260 milioni di terminali 5G connessi, per un totale di circa 792.000 stazioni radio 5G. E non c'è da sorprenderci, visto che già con il 4G era successo lo stesso, con la Cina che detiene la metà delle stazioni radio LTE del mondo.

Una situazione che si rispecchia anche nella classifica di vendita degli smartphone 5G nel mondo, dove a comandare sono proprio le aziende cinesi. In primis proprio quella Xiaomi che, se ha raggiunto il 2° posto in Europa e il 1° in Italia, è anche grazie al suo catalogo 5G a basso costo. Nel corso del solo Q2 2021, l'azienda di Lei Jun ha ottenuto il 25,7% del mercato globale 5G, vendendo circa 24,3 milioni di smartphone 5G in tutto il globo. Sul resto del podio siedono le “cugine” vivo e OPPO, rispettivamente al 18,5% (e 17,5 milioni di smartphone 5G) e 17,9% (e 16,9 milioni).

Scendendo dal podio ecco che incontriamo Samsung, che sta evidentemente pagando lo scotto di non riuscire a tenere testa all'avanzata dei marchi cinesi. Specialmente se si parla di 5G: con una fetta di mercato del 16,5%, la crescita 5G annuale del +126% è considerevole ma ben minore rispetto a quella delle rivali. Xiaomi ha segnato una crescita del +452%, OPPO e vivo del +218% e +231%, per non parlare di Realme e del suo +1773%. Da segnalare anche la presenza di OnePlus, la cui crescita del +877% la vede con uno share del 2,7% sul mercato 5G nel mondo.

In classifica è ancora presente Huawei, ma più per i suoi trascorsi che per i risultati recenti. Nel Q2 2021 la compagnia ha venduto soltanto 3,1 milioni di smartphone 5G, mantenendo il 3,3% di mercato ma calando del -86% rispetto al Q2 2020. Per capire l'impatto che Huawei ha avuto sul mercato 5G prima della scure statunitense, basta guardare i numeri complessivi di vendita. Se si contano le vendite da inizio 2019, Huawei è ancora prima in classifica con 95,2 milioni di smartphone 5G, con un certo distacco da Samsung (76,5 milioni) e Xiaomi (70,4 milioni).

