Xiaomi fa la storia: sale al 1° posto nella classifica globale

Esattamente un anno fa vi parlavamo di come Huawei fosse diventata il primo produttore di smartphone al mondo. Sono passati soltanto 12 mesi, ma la storia ci parla di un mercato telefonico stravolto dal ban USA e la conseguente ostracizzazione di Huawei. Come vi dicemmo allora, la prima azienda che avrebbe beneficiato di questa pesante penalizzazione sarebbe stata Xiaomi. E così è stato. La realtà di Lei Jun ha dimostrato di saperne approfittare e, nell'arco di pochi mesi, ha scalato il podio: pochi giorni fa vi parlavamo della sua seconda posizione, ma i nuovi dati aggiornati la piazzano direttamente in cima alla classifica.

Xiaomi compie il miracolo: è il più giovane produttore di smartphone a salire al primo posto

Lo si evince dai dati pubblicati dagli analisti di mercato di Counterpoint Research, sottolineano l'impressionante crescita di Xiaomi. Un traguardo importantissimo per l'azienda, che per la prima volta può fregiarsi di definirsi il primo produttore al mondo. Analizzando il mese di giugno 2021, lo share di mercato del 17,1% di Xiaomi è aumentato del 26% ha superato quello di Samsung (15,7%) ed Apple (14,3%). Una differenza certamente non incisiva, ma quanto basta per rendere Xiaomi la leader de facto del settore, almeno per il momento. Anche perché, si sa, queste quote di mercato tendono ad oscillare nel tempo, aumentando nei mesi successivi alle uscite più “hot” e calando nei momenti di stasi.

Certo è che analizzando l'andamento riportato da Counterpoint Research è evidente che questa altalena colpisca in particolar modo Samsung e soprattutto Apple. Al contrario, l'andamento negli anni di Xiaomi si rivela più costante, senza particolari picchi in negativo o in positivo. Ma stiamo comunque parlando di una compagnia, Xiaomi, che ha solo 11 anni di vita e che da pochi anni opera in più parti del mondo. Ed è quindi fisiologico che abbia una crescita più costante, rispetto a marchi come Apple e Samsung già stabiliti in tutto il mondo e quindi più soggetti alle flessioni. Da notare che i picchi in positivo si registrano quasi sempre a primavera e inverno, ovvero quando escono i nuovi iPhone e i nuovi Samsung Galaxy S.

Degli 800 milioni di smartphone venduti nella sua storia, Xiaomi ha un catalogo pieno di modelli di fascia medio/bassa. E visto che questi escono con cadenza quasi mensile, ecco che possiamo notare una crescita pressoché costante.

