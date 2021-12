Nel futuro di vivo ci sono il rivale di OPPO X ed uno smartphone tri-fold

IL futuro dei principali brand asiatici vedrà come protagonisti gli smartphone pieghevoli: Huawei sta preparando il suo flip phone, OPPO è ormai pronta a dire la sua, Samsung pensa a come migliorare la sua gamma Z Fold e ci sono voci anche per quanto riguarda OnePlus. In questo panorama variegato trova spazio anche vivo: la compagnia si è lasciata dietro vari indizi in merito al debutto di uno smartphone pieghevole ed ora dei nuovi brevetti ci mostrano quelle che potrebbero essere le novità in arrivo.

vivo brevetta una smartphone simile ad OPPO X 2021 ed un pieghevole tri-fold

Il primo documento fa riferimento ad un brevetto depositato il 29 giugno ed approvato l'11 novembre 2021: si tratta di uno smartphone pieghevole a marchio vivo caratterizzato da un display tri-fold, ossia in grado di piegarsi in due punti. Il terminale avrebbe delle dimensioni standard, ma una volta aperto ecco spuntare un grande pannello delle dimensioni di un tablet (con rapporto in 16:9, quindi più simile ad un notebook). Ma la vera chicca è rappresentata dalla presenza di una tastiera virtuale: questa viene proiettata tramite ricetrasmittenti ottiche integrate nella parte inferiore dello smartphone (negli angoli in basso a destra e sinistra).





Purtroppo non ci sono dettagli circa le specifiche, né per quanto riguarda il comparto fotografico. Lo smartphone pieghevole tri-fold offre un lettore d'impronte digitali (integrato nel pulsante di accensione), un doppio speaker, una porta Type-C ed un ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie. Ovviamente, come al solito in questi casi, si tratta esclusivamente di un brevetto: non è detto che vivo trasformi questo terminale in realtà!

Nonostante questa considerazione è chiaro che l'azienda stia pensando alla soluzione giusta da lanciare sul mercato. In queste ore è emerso anche un altro brevetto, il quale ci mostra uno smartphone vivo con display estensibile, molto simile al concept phone OPPO X 2021.

Il brevetto è stato depositato a maggio e pubblicato il 2 dicembre e fa riferimento ad un terminale dotato di un display che può essere esteso tramite un apposito meccanismo automatico. Anche in questo caso non ci sono dettagli, ma risulta evidente l'impegno della compagnia cinese. Si parla da tempo di un possibile vivo NEX Fold e non possiamo che chiederci quale sarà il design che adotterà!

