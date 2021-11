Il pieghevole OPPO Find N più concreto nel nuovo leak

Sulla scia di Samsung e Huawei, che al MWC 2019 stupirono tutti con i loro pieghevoli, anche OPPO fece lo stesso con le prime immagini. Alle foto dal vivo seguì un primissimo video che ci mostrò come il foldable OPPO si presentasse molto simile al primo Huawei Mate X. Due anni sono passati ed è ormai praticamente certo che il design outfold sia stato totalmente abbandonato: gli schermi odierni non sono ancora pronti. Quello che pare ormai certo è che diverse aziende cinesi si stanno preparando a portare sul mercato il proprio pieghevole, fra cui Honor, vivo e ovviamente OPPO. Anche perché, allo stato attuale, Samsung è praticamente l'unica ad avere voce in capitolo in termini di vendite. Ci sarebbero anche Motorola, Huawei e Xiaomi, ma la prima non ha convinto in termini di vendite, la seconda è stata abbattuta dal ban USA e la terza l'ha venduto solamente in Cina.

Non sappiamo ancora con ufficialità come si chiamerà il pieghevole OPPO, ma il fatto che nel 2021 si festeggino i 10 anni della serie Find ci dà già un indizio. Si è poi parlato del ritorno della serie N, resasi famosa in passato per l'introduzione delle prime fotocamere rotanti su smartphone. Fatto sta che, secondo gli ultimi indizi, potrebbe essere proprio OPPO Find N il suo nome commerciale.

Un leaker ci svela quali sarebbero le specifiche del pieghevole OPPO Find N

A darci qualche indizio in più su cosa aspettarci c'è il leaker Digital Chat Station, confermando che OPPO Find N avrà un design infold in stile Samsung Galaxy Z Fold 3. Lo schermo esterno sarebbe leggermente curvo ai bordi, con refresh rate a 60 Hz e soluzione punch-hole centrale. Per lo schermo interno, invece, si parla di un pannello a 120 Hz con punch-hole a sinistra. Stando ai rumors precedenti, la diagonale dello schermo pieghevole sarebbe attorno ai 7,8″/8″.

Proseguendo con il comparto tecnico, il foldable OPPO sarebbe dotato di Snapdragon 888 e un reparto fotografico da 50+16+13 MP con sensori Sony IMX766, IMX481 e ISOCELL S5K3M5; la selfie camera sarebbe da 32 MP, anche se non è chiaro se parli di entrambe o meno. Riprendendo indiscrezioni precedenti, la batteria sarebbe da 4.500 mAh con ricarica Super VOOC 2.0 a 65W e ci sarebbe un sensore ID laterale.

Oltre a questo formato, sembrerebbe che OPPO stia lavorando anche a form factor alternativi. Mettendo da parte i bizzarri prototipi mostrati tempo fa, si vocifera che la compagnia abbia in serbo anche un pieghevole in stile flip phone.

