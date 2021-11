Samsung brevetta il Galaxy Z Fold del futuro, con display pieghevole ed estensibile

Il 2021 è stato l'anno della riscossa dei pieghevoli Samsung, grazie ai modelli Z Fold 3 e Z Flip 3. Entrambi i dispositivi premium hanno regalato grandi soddisfazioni, con performance di alto livello ed una cerniera più robusta (con grandi passi avanti anche per gli stessi display pieghevoli). Nel frattempo Samsung si prepara per i tempi che verranno ed un nuovo brevetto ci mostra come potrebbero essere i Galaxy Z (Fold e Flip) del futuro, magari in vista di un futuro non così lontano (dato che abbiamo già visto di che pasta è fatto il produttore asiatico, quando si parla di soluzioni foldable).

Samsung Galaxy Z Fold & Roll: sarà questo il futuro della serie?

Questa non è di certo la prima volta che sentiamo parlare di una versione alternativa del pieghevole di Samsung, magari con un design più “atipico” rispetto alla generazione attuale. In altro trovate un'immagine da un brevetto trapelato nei mesi passati, relativo ad una versione dotata di una speciale tastiera Querty. Tuttavia l'ultimo brevetto depositato a maggio 2021 (ed approvato il 25 novembre) ci mostra un terminale ibrido dotato di un display sia pieghevole che estensibile: che si tratti del prossimo Samsung Galaxy Z Fold? Il team di Letsgodigital ha battezzato questo nuovo dispositivo con il nome di Galaxy Z Fold & Roll, vista la sua particolare natura.

Lo smartphone presenta un display pieghevole in grado di trasformarsi all'occorrenza in un tablet; ma, in caso di necessità, la superficie più estendersi del 25% (lungo il lato sinistro), in modo da offrire un pannello ancora più ampio e maggiormente adatto alla visualizzazione di contenuti multimediali e alla produttività. Il brevetto ci mostra anche un piccolo Galaxy Z Flip con display estensibile: in questo caso è il bordo superiore ad essere in grado di estendersi.

Un'altra caratteristica che si nota osservando le immagini (ed il brevetto in questione) è la presenza di una Penta Camera, ossia un modulo fotografico composto da cinque sensori. Insomma, di certo un bel passo in avanti rispetto all'attuale generazione!

Ovviamente allo stato attuale non è dato di sapere se questo sarà davvero il futuro della gamma Fold. Una cosa è certa: se il display pieghevole guadagnerà anche l'aggiunta rollable il prossimo flagship sarà davvero un piccolo concentrato di tecnologia futuristica! Che ne pensate dell'ipotetico Samsung Galaxy Z Fold & Roll? Vi piacerebbe uno smartphone così oppure… sembra troppo “delicato“?

