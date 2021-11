Preparatevi: anche Realme vuole alzare i prezzi

Nelle scorse ore si è tenuta la China Mobile Global Partner, conferenza a cui ha partecipato anche Xu Qi in veste di presidente di Realme. Durante l'evento, Xu ha parlato dell'andamento della sua compagnia e di quale futuro si prospetti dopo l'enorme crescita accumulato in così poco tempo. Nell'arco di soli tre anni, Realme ha venduto più di 100 milioni di smartphone, riuscendo nell'obiettivo di piazzarsi come sesto produttore globale. Inutile dire che se c'è riuscita è grazie a OPPO, in quanto suo sub-brand, potendo così partire con una marcia in più e beneficiando di tutti i vantaggi che ne conseguono.

Ma a parte gli smartphone, Realme ha capito che per battere la competizione c'è bisogno di un ecosistema quanto più ricco. Di recente si è parlato persino di veicoli elettrici, ma in pochi mesi abbiamo assistito al lancio di tablet, PC portatili, smart TV, indossabili e numerosi oggetti per la casa. Un ecosistema che punta a competere direttamente con quello di Xiaomi, ovvero la sua diretta rivale, soprattutto in India dove i due brand vanno per la maggiore. Resta il fatto che comunque tutto gravita attorno agli smartphone, vettori di buona parte (se non tutto) il mercato tecnologico.

Realme parla del suo futuro, fatto anche di flagship più premium (anche nel prezzo)

Sotto questo punto di vista, Realme si è presentata al grande pubblico come la “next big thing” quando si parla di rapporto qualità/prezzo. La strada che sta percorrendo è in parte simile a quella attuata agli esordi da OnePlus (cioè una costola di OPPO). Inizialmente si concentrò sulla produzione di smartphone diretta alla fascia medio/bassa del mercato. Negli anni successivi alla sua nascita, poi, ha alzato l'asticella, proponendo smartphone più pregiati (e costosi) con la famiglia Realme X. Il tutto senza disdegnare una certa propensione a distaccarsi dalla massa: penso ad esempio alle Master Edition, cioè smartphone riproposti in un veste estetica più raffinata e originale.

Prendiamo ad esempio proprio la serie Realme X. Il primo modello, datato 2019 e con Snapdragon 710, venne lanciato sul mercato cinese al prezzo di 1.499 yuan (circa 200€). Si passa poi al più avanzato Realme X2 Pro, forte di uno Snapdragon 855+ che lo ha posto nel range dei 2.699 yuan (circa 360€) e arrivato in Italia a 399€. Mettendo da parte l'intermedio Realme X3 SuperZoom nuovamente con Snap 855+, il passo successivo fu Realme X50 Pro con Snap 865 al costo maggiorato di 3.599 yuan (circa 485€) e da noi arrivato a 599€.

Arriviamo così al 2021 e a Realme GT Master Explorer Edition con Snap 870, ovvero lo smartphone più costoso in Cina a 3.099 yuan (circa 417€). Ma è comunque un gradino sotto il precedente X50 Pro e anche il suo vero successore, cioè Realme GT con Snapdragon 888, ha un prezzo di 3.399 yuan (circa 457€) e di 499€ in Italia.

Realme e come cambierà con la strategia “Dual-flagship”

Come avrete intuito, la progressione nella fascia top da parte di Realme si è spesso rivelata discontinua. Al contrario della “cugina” OnePlus, che era solita lanciare 1/2 top di gamma l'anno con la stessa cadenza e avanzamento tecnologico, Realme si è rivelata più altalenante. Basta guardare la sua cronistoria:

1° generazione Realme X, X Master, X Lite (Snap 710), XT (Snap 712 e 730G)

2° generazione Realme X2 (Snap 730G) e X2 Pro (Snap 855+)

3° generazione Realme X50 e X50 Master (Snap 765G), X50 Pro e X50 Pro Player (Snap 865), X50m e X50t (Snap 765G)

4° generazione Realme X3 e X3 SuperZoom (Snap 855+)

4° generazione Realme X7 (Dimensity 800), X7 Pro e X7 Pro Extreme (Dimensity 1000+) e X7 Max (Dimensity 1200)

5° generazione Realme GT (Snap 888), GT Neo, GT Neo Flash e GT Neo 2T (Dimensity 1200), GT Master (Snap 778G), GT Master Explorer e GT Neo 2 (Snap 870)



Forse vi ricorderete che a inizio 2021 Realme annunciò la messa in atto della cosiddetta “Dual-flagship Strategy“. Anche per mettere più a fuoco i suoi movimenti sul mercato, la compagnia ha specificato che dividerà la sua proposta di fascia alta in due segmenti. I cosiddetti “performance flagship“, cioè i modelli dotati di soluzioni Qualcomm Snapdragon 8xx”, e i “camera flagship“, smartphone votati al comparto fotografico e con chip MediaTek Dimensity.

Torniamo quindi ad oggi, cioè alle dichiarazioni rilasciate dal presidente Xu Qi di Realme alla conferenza China Mobile Global Partner. Egli ha dichiarato che l'azienda è intenzionata ad entrare nel mercato high-end, allargando le sue mire espansionistiche. Ciò significa la produzione di smartphone che mirino al range dei 5.000 yuan, pari a circa 670€. Consideriamo che si parla di prezzi cinesi: se prendiamo come riferimento Realme GT Master, il range nostrano dovrebbe attestarti attorno ai 700/750€. Un discreto salto in avanti rispetto agli standard a cui ci ha abituato Realme, i cui smartphone più apprezzati si attirano attorno ai 300/400€. Non abbiamo ulteriori dettagli in merito, ma quasi sicuramente se ne riparlerà nel corso del 2022.

