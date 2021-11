Shunzao L1 a questo prezzo è il più economico dell’ecosistema Xiaomi

La scelta degli elettrodomestici intelligenti è diventata molto ampia e qualche volta dispersiva. Ma ci sono prodotti molto convenienti che vale la pena conoscere, come l'aspirapolvere ciclonico cordless Xiaomi Shunzao L1, in offerta con codice sconto su eBay e la comoda spedizione dall'Europa.

Aggiornamento 12/11: super ribasso per l'aspirapolvere ciclonico Shunzao L1. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto Xiaomi Shunzao L1: l'aspirapolvere ciclonico cordless è in offerta su eBay

Come è composto quindi questo vacuum cleaner cordless? Come molti del suo genere, ha un motore principale locato nell'impugnatura, una struttura centrale sottile ed una spazzola ergonomica. Quanto alle caratteristiche, si parte dalla potenza da 250W, con una potenza di aspirazione da 20.000 Pa e 105 AW e soprattutto una velocità da 120.000 rpm. La batteria è invece un modulo da 2500 mAh.

Passando alle funzioni accessorie, è possibile staccare la parte centrale e renderlo un aspiratore per arrivare su tutte le superfici grazie anche agli accessori presenti. Il contenitore per la polvere ha una capienza da 0.4 litri. Presente un display LED per monitorare l'autonomia e soprattutto un sistema anti-shock. Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione!

Trovate l'aspirapolvere ciclonico cordless Xiaomi Shunzao L1 ad un prezzo super su eBay, grazie al codice sconto del momento (e con spedizione dell'Europa). Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)?

