Recensione Shunzao L1: la semplicità è il suo punto di forza

Il panorama degli aspirapolvere elettrici si fa sempre più interessante, in quanto si aggiungono sempre più player con nuovi prodotti per tutte le tasche. Per questo motivo oggi analizzeremo il nuovo Shunzao L1, un vacuum cleaner noto per la sua bontà costruttiva e delle buone performance ad un prezzo che possiamo definire contenuto per gli standard odierni.

Come si sarà comportato durante i nostri test? Sarà riuscito a sorprenderci? Scopriamolo insieme all'interno della nostra recensione completa.

Recensione Shunzao L1

Unboxing – Shunzao L1

La confezione di vendita è realizzata in cartonato bianco e presenta la foto del prodotto. Al suo interno troviamo la seguente dotazione:

Shunzao L1 (corpo);

tubo rigido;

mini spazzola motorizzata;

grande spazzola motorizzata morbida;

bocchetta per fessure;

bocchetta larga;

supporto a muro;

alimentatore da parete con presa cinese.

Rispetto a tanti competitors il contenuto non è ricchissimo, diciamo che è essenziale per un utilizzo base.

Design e costruzione

Il design di questo aspirapolvere è essenziale, lineare e pulito. Non presenta infatti delle linee troppo stravaganti o dei colori eccessivamente sgargianti. Personalmente lo trovo minimal e moderno grazie a una colorazione rossa e grigia e delle forme cilindriche.

La Shunzao L1 è realizzata in plastica e alluminio di buona fattura, infatti anche dopo 3 settimane di utilizzo non ho riscontrato segni di usura e sembra resistere bene a urti e graffi. Il corpo si presenta come una soluzione mono blocco alla quale si possono agganciare rapidamente sia direttamente le spazzole che il tubo estensore.

Infatti proprio la facilità di utilizzo è uno dei punti di forza della scopa elettrica in quanto tutto si può sganciare e agganciare velocemente, il manico con impugnatura a pistola è molto comodo e abbiamo tre pulsanti pulsanti: uno per avviare l'aspirazione, uno per impostare la modalità Max e uno per bloccare l'aspirazione senza dover tenere premuto il primo pulsante.

Mi è piaciuta moltissimo questa funzione perché il tutto avviene con un click, senza dover bloccare il tasto il alcun modo. In questo modo potremo utilizzare l'aspirapolvere con una sola mano dal momento che il peso non è eccessivo e che la spazzola rotante ci aiuterà nei movimenti durante la pulizia. Inoltre, troviamo anche il display a LED che ci indica lo stato di carica.

Le dimensioni comunque sono di 306 x 93 x 194 millimetri per un peso di circa 1.15 kg (solo corpo).

Il contenitore della polvere ha una capacità di 0.4 litri, non è grandissimo e si può svuotare dal basso premendo un pulsante. Tuttavia faccio presente che, oltre a riempirsi abbastanza rapidamente, se colmo dovrete svuotarlo con le mani estraendo la parte centrale.

Sample scattato con la polvere al suo interno per mostrarvi come sia compatta e quindi difficile da rimuovere senza l'ausilio delle mani o di uno strumento apposito.

L'attacco a muro, invece, mi è piaciuto molto perché è piccolo, poco ingombrante e funzionale. Questo ha una superficie magnetica che manterrà eretta la scopa, oltre ad averne una parte che si aggancia al corpo. Veramente una bella soluzione.

Specifiche tecniche – Shunzao L1

Tensione d'ingresso: 21.6V;

Potenza nominale: 250 W;

Potenza d'aspirazione: 105 AW;

Capacità del contenitore della polvere: 0.4 L;

Tempo di ricarica: 4.5 ore;

Voltaggio: 100-240V.

Funzionamento

Come già detto in precedenza, utilizzare la Shunzao L1 è veramente molto semplice, in quanto caratterizzata da due modalità, la standard e la Max.

La prima può essere sufficiente per uno sporco leggero, ma io ho sempre preferito utilizzare la modalità Max, la cui potenza d'aspirazione si spinge fino ai 20.000 Pa. Non è il motore più potente sul mercato dal momento che in molte si spingono leggermente oltre, ma per una pulizia quotidiana io l'ho trovata adeguata.

Infatti, riesce sempre a tirar su anche lo sporco più ostico come le polveri più fine, caffè, briciole e sporco più grezzo. Come dicevo, a volte necessita di qualche passata in più, ma per una casa di piccole/medie dimensioni secondo me può andare bene.

In confezione sono presenti anche altre spazzole utili per la pulizia di altre superfici come tappeti, materassi, divani, peluche, interni dell'automobile, tende e tanto altro ancora. Li ho trovati utili e funzionali anche se avrei preferito qualche accessorio in più.

1 di 4

Per il resto l'aspirapolvere elettrico non è eccessivamente rumoroso nemmeno durante la modalità Max, mentre per quanto concerne il contenitore della polvere questo non è molto capiente, ma potrà essere smontato completamente e lavato.

Ultimo dettaglio, io sono un fan delle luci al LED sulle spazzole motorizzate principali, qui non l'ho trovato e un po' me ne dispiaccio dal momento che altri competitors nella stessa fascia di prezzo offrono questa chicca (ma peccano su altro).

Autonomia

Sotto la scocca della Shunzao L1 troviamo una batteria (o meglio, una batteria da 6 batterie) da 2500 mAh, la quale ci consente di avere un'autonomia sufficiente e in linea con quella di altre scope elettriche nello stesso segmento.

Infatti, utilizzando la modalità standard si riuscirà ad arrivare a 50 minuti circa, mentre con la modalità Max arriveremo attorno ai 10 minuti. Per quanto riguarda la ricarica, invece, questa impiegherà circa 4 ore per passare dallo 0 al 100%.

Conclusioni – Shunzao L1

Come avrete capito la Shunzao L1 non vuole essere la più potente sul mercato, ma punta molto sulla facilità di utilizzo, su una buona costruzione, dei buoni materiali e un bel design, il tutto ad un prezzo relativamente contenuto.

Infatti, questo aspirapolvere è disponibile su Banggood a 131.60 euro con il nostro codice sconto “BGgizdealSL1“, una cifra più che onesta per quello che offre il prodotto. Mi sento di consigliarla per chi ha un'abitazione di dimensioni medio-piccole che vuole sfruttarla quotidianamente.

