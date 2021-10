Honor Play 5 Vitality ufficiale: i Note 11 hanno già un rivale?

La gamma Play 5 di Honor ha visto quest'anno una rinascita totale, che si è distribuita tra il modello base, l'entry-level 5T Life ed il 5T Pro, ma non ha ancora terminato il suo ventaglio di opzioni. Infatti, vediamo ora un nuovo modello sul mercato, cioè Honor Play 5 Vitality, che si avvale di ottime specifiche, soprattutto riguardanti la fotocamera.

Honor Play 5 Vitality: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Dopo le prime indiscrezioni in merito che ci mostravano il design, possiamo raccontare del nuovo modello della serie Play come di uno smartphone dallo stile più originale rispetto al gruppone della fascia media, anche più dei suoi “fratelli”. Infatti, abbiamo un bumper fotocamera generoso posto al centro e dalla forma quadrata, che si sposa bene con il target più giovanile. Passando al display, abbiamo un pannello LCD IPS da 6.67″ con refresh rate 120 Hz e risoluzione Full HD+. Interessante vedere uno screen-to-body ratio del 94.4% che ci mostra cornici pressoché ridottissime.

Guardando poi al sottoscocca, cioè l'hardware, partiamo dal chipset MediaTek Dimensity 900 (il primo del brand dotato di tale CPU), che si accompagna a 8 GB RAM (espandibile virtualmente di ulteriori 2 GB) e 128/256 GB di storage. Tra le altre specifiche tecniche troviamo un modulo batteria da 4.300 mAh ricaricabile a 66W, quindi come Honor 50.

Passando al lato fotocamera, abbiamo solo due sensori (benché sembri ce ne siano 3), con quello principale da 64 MP, a cui è abbinato un sensore da 2 MP per la profondità di campo. La selfie camera, sebbene sia disposta in un punch-hole a pillola, è singola e si tratta di un sensore da 16 MP.

Lato software, abbiamo il sistema operativo Android 11 è customizzato dalla Magic UI 4.2, in cui troviamo anche le ottimizzazione GPU Turbo X e LINK Turbo X.

Honor Play 5 Vitality – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor Play 5 Vitality arriva sul mercato cinese anticipando i fratelli X30 Max e X30i e lo fa con un prezzo che parte dai circa 243€ (1.799 yuan) per la versione 8/128 per poi arrivare ai circa 270€ (1.999 yuan) per quella da 8/256 GB. Sicuramente, considerando target e specifiche, si candida sicuramente come uno dei rivali della serie Redmi Note 11, che promette davvero bene.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu