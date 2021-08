Honor Play 5T Pro ufficiale: mid-range con velleità da gamer

La presentazione del nuovo Honor Play 5T Pro arricchisce ulteriormente la sezione mid-range, aggiungendo un nuovo esponente alla famiglia Play 5. Anche se tutta l'attenzione e l'hype sono rivolti verso Honor Magic 3, il catalogo del produttore accoglie così un nuovo modello medio di gamma. Lo smartphone è caratterizzato dalla presenza di specifiche nella norma: design punch-hole, modulo fotografico verticale e MediaTek Helio G80.

Honor Play 5T Pro è il nuovo esponente della fascia medio gamma

Con dimensioni pari a 160,7 x 73,3 x 8,4 mm e peso di 179 g, Honor Play 5T Pro integra uno schermo LCD da 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 399 PPI. Niente display a refresh rate elevato, essendo vincolato ai tradizionali 60 Hz, e la selfie camera è contenuta nel punch-hole centrale. Sotto al cofano, come anticipato, c'è il SoC Helio G80 di MediaTek, realizzato con processo produttivo a 12 nm. Il SoC contiene una CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55) e una GPU Mali-G52 MC2, oltre a 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage eMMC espandibile via microSD. Lo sblocco biometrico è gestito dal sensore d'impronte laterale.





Il comparto tecnico è alimentato da una batteria da 4.000 mAh, ricaricabile a 22.5W. Il reparto connettività, invece, include supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS e USB Type-C. Parlando del comparto fotografico, posteriormente troviamo una dual camera da 64+2 MP f/1.9-2.4 con sensore di profondità. La selfie camera, invece, è un sensore da 16 MP f/2.0. A concludere c'è la componente software, basata su Android 10 con interfaccia Magic UI 4.0.

Honor Magic 5T Pro è stato lanciato in Cina al prezzo di 1499 yuan (circa 196€) per l'unica variante da 8/128 GB, con spedizioni dal 10 agosto.

