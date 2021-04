Honor, nella sua nuova gestione, ha incentrato la campagna smartphone verso i modelli top gamma. Questo però non implica che il brand non produrrà mid-range come spesso ci ha abituato negli anni scorsi. Per questo, la notizia che la gamma Honor Play è tornata in auge può sicuramente interessare alcuni utenti più affezionati, sebbene il debutto sia con il modello Play 5T Life, dotato di specifiche tecniche entry-level.

Honor Play 5T Life: tutto ciò che c'è da sapere

A confermare l'arrivo di un nuovo smartphone della gamma Honor Play è proprio il Product Manager della serie, Raul Wei, che ha spiegato che la nuova generazione di questo smartphone sarà davvero di qualità, vista la ricerca e lo sviluppo effettuati al fine di produrre un dispositivo all'altezza delle aspettative dei giovani. E considerato che Honor Play 4 Pro era dotato di un termometro IR, bisogna aspettarsi un bel concentrato di tecnologia a prezzi contenuti.

Design e specifiche tecniche

Peccato che il debutto della nuova gamma non sia proprio come ce lo prospettavamo, dato che Honor è partita con un prodotto entry-level per inaugurarla, dotato di un design in linea con i dispositivi della fascia di prezzo. Infatti, Honor Play 5T Life è uno smartphone dotato di un chipset MediaTek Helio P35, con una GPU IMG PowerVR GE8320. Per la memoria, abbiamo una RAM da 6 GB e 128 GB di storage espandibili tramite MicroSD. Il display è un pannello LCD da 6.6″ con risoluzione HD+.

Passando poi al lato fotocamera, abbiamo 4 sensori il cui principale è da 13 MP, seguito dai 5 MP della grandangolare, 2 MP per la macro e 2 MP per il sensore di profondità. La selfie camera in drop notch si attesta invece a 8 MP. La batteria può essere poi il punto di forza di questo smartphone, visto che si tratta di un modulo da 5.000 mAh con ricarica a 22.5W. Per il software abbiamo la Magic UI 4.0 basata su Android 10.

Honor Play 5T Life – Prezzo e disponibilità

Quanto costa quindi il nuovo smartphone della gamma Play? Honor Play 5T Life arriva in Cina ad un prezzo al cambio di circa 166€, che per quello che offre è forse fuori fuoco. Non ci resta quindi che attendere i veri top della serie Play, che saranno sicuramente più prestanti.

