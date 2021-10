Huawei Watch GT 3: tutto quello che c’è da sapere

Quest'anno, grazie anche all'entrata in pianta stabile di HarmonyOS, abbiamo visto il ritorno della serie Watch 3 di Huawei, ma a discapito della serie GT. Fortunatamente però, il brand ha presentato anche in Italia Huawei Watch GT 3, smartwatch con caratteristiche pensate per lo sport senza rinunciare allo stile.

Huawei Watch GT 3 ufficiale: tutto sul nuovo smartwatch HarmonyOS per lo sport

Design e display

Se vogliamo partire dal design che lo contraddistingue, il nuovo GT 3 non è molto distante da quello che è lo stile del Watch 3, ma l'impronta è chiaramente diversa. Questo perché non abbiamo una versione Pro di questo modello, ma due declinazioni per la cassa.

Infatti, abbiamo una versione da 42 mm ed una versione da 46 mm, che a loro volta si dividono nelle configurazioni Active (Fluoroelastomero), Elegant White Leather (Pelle vegetale) e Elegant Stainless Milanese (Maglia Milanese) per il modello più piccolo e Active (Fluoroelastomero), Classic (Pelle vegetale) ed Elite (Acciaio inossidabile) per il modello più grande. Tutte queste indicazioni sono rivolte puramente all'estetica e non incidono nell'esperienza d'uso.

Un'altra differenza tra i due modelli è lo spessore della cassa: quello del modello da 46 è da 11 mm, mentre quello del modello da 42 è da 10.5 mm, pesando ovviamente anche meno. Infine, è presente l'ormai peculiare Digital Crown per gestire lo smartwatch.

Guardando poi al display, abbiamo per entrambe le versioni una soluzione AMOLED circolare, che si distingue per essere da 1.43″ sul maggiore e 1.32″ sul minore. Entrambi hanno un'elevata densità, rispettivamente 326 e 352 PPI. Non manca l'Always-On.

Caratteristiche e software

Quanto alle altre caratteristiche, abbiamo un'autonomia fino a 14 giorni per il modello da 46″ e fino a 7 per il modello da 42″. Inoltre, è presente per entrambi la rinnovata tecnologia TrueSeen 5.0+, che permette di ottenere un monitoraggio più preciso dei parametri vitali mentre si fa sport o anche per la vita di tutti i giorni, tra frequenza cardiaca, SpO2, sonno, stress e benessere femminile. Molto comodo inoltre poter rispondere alle telefonate tramite Bluetooth.

In più, sono presenti ben 100 modalità di allenamento, tra cui ben 18 di tipo professionale. In questa versione, Huawei Watch GT 3 è dotato di alcuni assistenti come l'AI Running Coach e l'Healthy Living Clover. Il tutto è integrato nel sistema operativo HarmonyOS 2.1, ormai ecosistema software dei dispositivi Huawei.

Huawei Watch GT 3 – Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo Huawei Watch GT 3 arriva quindi anche in Italia e lo fa suddiviso in grandezza e tipo di cinturino anche nel prezzo. Per le versioni Active, abbiamo un costo di 229€ (42 mm) e 249€ (46 mm), mentre i modelli da 42 Elegant White Leather e Elegant Stainless Milanese costano rispettivamente 249€ e 279€. Infine, i modelli Classic ed Elite da 46 mm costano 269€ e 299€.

Chi pre-ordina lo smartwatch sullo store di Huawei a questo link dal 21 ottobre all'8 novembre 2021, riceverà in omaggio gli auricolari FreeBuds 4i, un cinturino ed uno sconto di 30€ sul nuovo Nova 9 sempre in esclusiva sullo store.

Inoltre, il GT 3 sarà disponibile sugli altri canali di vendita dal 9 novembre e fino al 23 novembre 2021 sarà possibile in omaggio sempre i FreeBuds 4i ed un cinturino.

