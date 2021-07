Xiaomi Mi CC11 certificato dal TENAA: il Camera Phone è vicinissimo al debutto

Il primo Mi Note 10 di Xiaomi è stato un successo sia in patria (dove è arrivato con la serie CC) che da noi, grazie ad un comparto fotografico al top. Si è trattato, infatti, del primo vero Camera Phone del brand di Lei Jun. Con il suo successorie la casa cinese riuscirà a cambiare ancora una volta le carte in tavola? Andiamo a scoprire tutte le indiscrezioni su Xiaomi Mi CC11 e il fratello maggiore Mi CC11 Pro, ormai protagonisti di leak e certificazioni.

Aggiornamento 20/07: Mi CC11 è stato certificato dal TENAA ed arrivano indiscrezioni in merito alla data di presentazione. Trovate tutte le ultime novità direttamente a fine articolo.

Xiaomi Mi CC11 e Mi CC11 Pro: tutto ciò che sappiamo

I primi dettagli in merito al modello conosciuto come Mi CC10 (primo nome del device) hanno cominciato a fare capolino circa un anno fa ma da allora n'è passata di acqua sotto i ponti. Ora i principali leaker si rivolgono a questo smartphone come Xiaomi Mi CC11 e dovrebbe essere in arrivo anche una versione Pro.

La prima certificazione parla di un modello siglato 2107119DC, generalmente associato al device, mentre il nome in codice potrebbe essere lisa, stando ad un noto insider specializzato in prodotti Xiaomi. Non vi è la certezza sull'identità del telefono, ma non è da escludere.

New Xiaomi device (codename #lisa) for 99% will come with Snapdragon 778G. — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 20, 2021

Non solo certificazioni però, visto che sono iniziate a trapelare tante indiscrezioni in merito alle specifiche tecniche di questo nuovo smartphone. Bando alle ciance, di seguito trovate tutti i dettagli.

Design, display e specifiche tecniche (presunte)

Per ora il design di Xiaomi Mi CC11 e Mi CC11 Pro è un mistero mentre vari leaker hanno cominciato ad offrire indiscrezioni in merito alla presunta scheda tecnica. C'è ancora tanta confusione ma possiamo già tirare le somme: il modello CC11 dovrebbe essere mosso dallo Snapdragon 778G o al massimo dallo Snapdragon 780G. Per quanto riguarda il fratello maggiore Mi CC1 Pro si vocifera dello Snapdragon 870, ma ovviamente non vi è alcuna certezza.

Il comparto fotografico dovrebbe comprendere un sensore principale da 64 MP, accompagnato almeno da un teleobiettivo. Per Mi CC11 Pro, la fotocamera dovrebbe avere dalla sua anche un obiettivo a periscopio con zoom ottico 5X (più limitato e più incline alla fascia “media” rispetto alle indiscrezioni precedenti). In entrambi gli smartphone dovremmo trovare un pannello OLED, presumibilmente a 90 Hz.

Ci aspettiamo che entrambi gli smartphone arrivino in versione Global come Xiaomi Mi Note 11 e Mi Note 11 Pro, seguendo la scia della precedente generazione. Comunque si nota – almeno dai leak – un'attenzione minore al pacchetto fotografico rispetto al precedente Mi Note 10, primo vero Camera Phone del brand (con Penta Camera e 108 MP per il sensore principale). Come al solito, restiamo in attesa di altre novità e di una conferma da parte di Xiaomi.

Comunque vi segnaliamo anche altri leak in contrasto con quanto detto poco sopra: infatti in questo caso si parla di uno zoom ottico 12X, digitale 120X e una fotocamera principale da 108 MP con ISP proprietario. Come sottolineato in precedenza, c'è ancora tanta confusione!

La certificazione dell'ente 3C ci presenta invece una batteria con capacità di 4.360 mAh (valore min. 4.260 mAh): non è ancora chiaro se sia riferita o meno a Mi CC11 ma pare una capienza plausibile. Decisamente più affidabile la seconda certificazione 3C, questa volta in riferimento al dispositivo 2107119DC: si parla del supporto alla ricarica rapida da 33W anche se mancano dettagli precisi sulla batteria.

Da Mi CC10 a Mi CC11: perché questo cambio di nome?

Inizialmente conosciuto come Mi CC10, numerosi leaker hanno invece virato in direzione di Mi CC11, con un salto di generazione da parte di Xiaomi. I motivi sembrerebbero essere molto semplici, visto che il brand vuole appaiare la serie a quella principale capeggiata dal flagship Mi 11. Questo non fa altro che avvalorare l'idea che da noi possa arrivare come Mi Note 11, rilanciando una serie molto apprezzata.

Xiaomi Mi CC11 e Mi CC11 Pro: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Nelle scorse ore il modello 2107119DC – ossia il presunto Mi CC11 – è stato avvistato nel database del TENAA. Non ci sono immagini o dettagli sulle specifiche, ma è chiaro che presto l'ente cinese inserirà tutti i dettagli. Inoltre la certificazione TENAA indica che il debutto è ormai prossimo: secondo il leaker DigitalChatStation il lancio avverrà intorno all'11 agosto, insieme a Mi MIX 4. Sarà davvero così?

Intanto, come abbiamo già sottolineato in precedenza, ci aspettiamo che ci aspettiamo che entrambi gli smartphone arrivino in versione Global come Xiaomi Mi Note 11 e Mi Note 11 Pro ma per ora non ci sono conferme.

