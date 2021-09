Pop it è virale su TikTok: che cos’è, come funziona e quanto costa

Nell'ultimo periodo gli utenti appassionati di TikTok e YouTube avranno certamente notato uno dei trend più in voga del momento. Stiamo parlando di Pop it, un gioco antistress che ha generato un interesse non da poco ed è diventato il fidget toy più acquistato. Tutti ne parlano, tutti lo vogliono e ovviamente eccolo spuntare anche nei principali store online, cinesi e non. Ne approfittiamo per fare il punto della situazione e saziare i più curiosi: andiamo a scoprire a cosa serve Pop it, come funziona, come giocare, dove si compra e soprattutto quanto costa il giochino più amato del momento (insieme alle le migliori offerte).

Pop it è il nuovo fidget toy: tutto sul gioco antistress del momento

Che cos'è e come nasce Pop it

L'estate 2021 sarà di certo ricordata per il fenomeno Pop it, diventato un vero e proprio trend grazie ai video virali di TikTok e YouTube. Questo particolare (e semplicissimo) gioco antistress è nato nel 1975 dalla mente dei fondatori di Theora Design (ossia Theo Coster e Ora Rosenblat), azienda specializzata proprio in giocattoli e giochi da tavolo. Inizialmente non ha riscosso un grande successo ma di recente è diventato una vera mania. Come ogni fidget toy che si rispetti, Pop it ha trovato spazio tra gli appassionati grazie ad una serie di caratteristiche che lo rendono adatto a tutti.

A cosa serve e come funziona Pop it





Il principio su cui si basa questo gioco antistress è dei più semplici e ricorda quello delle bolle d'aria del pluriball (delizia di tantissimi): Pop it è un fidget toy con un corpo in silicone composto di varie bolle semisferiche convesse. Queste vanno schiacciate con il polpastrello per farle diventare concave e generare un rumore simile ad un pop (un piccolo scoppio, da qui il nome). Ora che abbiamo visto a cosa serve e come funziona Pop it non possiamo che rimanere di stucco per la sua semplicità ed efficacia. In soldoni si tratta di una sorta di pluriball con bolle d'aria infinite, probabilmente il sogno proibito di alcuni di voi (e del sottoscritto).

Ovviamente, come ogni fidget toy, si tratta di un dispositivo antistress utile sia per i più piccoli (dai tre anni) che per gli adulti. Esistono Pop it di varie forme e dimensioni e – di conseguenza – possono essere utilizzati anche fuori casa. Probabilmente la passione globale per questo gioco è nata proprio per la sua semplicità e soprattutto per l'aumento generale dello stress (per tutti), fenomeno legato alla pandemia che ha colpito il mondo.

Se anche voi non riuscite a tenere le mani ferme e avete bisogno di armeggiare con qualcosa per aumentare la concentrazione oppure quando siete in balia di emozioni negative… allora questo potrebbe essere il vostro nuovo giochino preferito.

Come giocare e quali sono le regole

Se pensate che Pop it sia solo un “semplice” antistress vi sbagliate: infatti esistono anche delle regole e in questa sezione andremo a vedere come giocare.

Per prima cosa bisogna scegliere chi inizia per primo (con una conta, oppure facendo Sasso/Carta/Forbici o come preferite);

i giocatori a turno dovranno scegliere una riga e far scoppiare tutte le bolle che vogliono (ma solo nella riga scelta);

il giocatore successivo dovrà scegliere un'altra riga con bolle non ancora aperte e farne scoppia quante ne vorrà (solo in quella riga);

i giocatori continuano con i turni finché uno di essi non sarà costretto a scoppiare l'ultima bolla. In quel caso, lo sfortunato giocatore perde il round;

ovviamente per ricominciare basta girare il Pop it e ricominciare.

Le regole non sono per nulla complicate ma è necessario avere un Pop it abbastanza ampio e soprattutto dotato di una forma semplice.

Dove si compra Pop it e quanto costa – Le migliori offerte

Ora che abbiamo fatto il punto della situazione sul gioco antistress del momento vediamo dove comprare e quanto costa Pop it. Ovviamente – come specificato anche all'interno dell'articolo – esistono tantissime versioni differenti per dimensioni, colori e forme. Il prezzo di partenza di Pop it, generalmente, si assesta sotto i 5€ ma può anche superare i 15/20€ nel caso di una versione gigante (solitamente intorno o sopra i 20 cm): andiamo a vedere le migliori offerte dedciate. Il fidget toy è disponibile nei principali store online come Amazon ed eBay, ma anche su AliExpress.

Di seguito trovate i link all'acquisto dai rispettivi store: se non visualizzate correttamente i box, provate a disattivare AdBlock.

Amazon

eBay

AliExpress

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu