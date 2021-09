Xiaomi è già al lavoro per migliorare la sua fotocamera nel display

Di recente la casa di Lei Jun ha presentato al mondo il tanto atteso nuovo modello della serie MIX: si tratta del primo smartphone del brand con fotocamera sotto al display, una vera e propria sfida per la compagnia tecnologia che per fortuna è finita nel migliore dei modi. Eppure siamo ben lontani dal traguardo definitivo e la stessa Xiaomi lo sa bene: i lavori per la prossima generazione di display e selfie camera integrata continuano e il passo successivo potrebbe riguardare la risoluzione degli schermi.

Xiaomi MIX 5 potrebbe avere una fotocamera sotto al display migliorata

Implementando una fotocamera sotto al display Xiaomi ha dovuto compiere alcune scelte necessarie. Per prima cosa il pannello è dotato di una densità di pixel di 400 PPI, compresa l'arie della selfie camera: una vittoria che ha permesso di realizzare una soluzione quasi invisibile ma che ha reso necessario l'utilizzo della risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Ricordiamo che Xiaomi ha utilizzato la sua tecnologia “a micro diamanti” per ridurre le dimensioni dei pixel e, al contempo, aumentarne la luminosità.

Insomma, tutti gli sforzi della casa cinese (che hanno richiesto anni di lavoro e una spesa ingente) sono serviti ad ottimizzare al meglio il pannello, per rendere invisibile la selfie camera.

Stando alle parole di DigitalChatStation, Xiaomi è attualmente al lavoro per migliorare questa tecnologia e portare la fotocamera sotto ad un display con risoluzione 2K, con un ulteriore lavoro di ottimizzazione. La selfie camera di nuova generazione offrirà anche scatti migliorati, ma per il momento le novità finiscono qui. Stando alle varie indiscrezioni il prossimo Xiaomi 12 dovrebbe mantenere il punch hole; inoltre sappiamo bene che funzioni così “sperimentali” fanno parte del pacchetto offerto dalla serie MIX, motivo per cui è lecito immaginare che la nuova generazione di selfie camera nel display potrebbe trovare posto a bordo del futuro Xiaomi MIX 5. Sarà davvero così?

