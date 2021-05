Huawei punta sul marchio Nova: che sia… la nuova Honor?

Qualcosa bolle in pentola in casa Huawei: i progetti intorno al marchio Nova si moltiplicano ed ora spuntano due nuovi marchi. Il colosso cinese ha registrato Huawei NovaBook e NovaPad ed è impossibile non pensare all'attuale situazione e – soprattutto – al rapporto con Honor.

Huawei registra (anche) i marchi NovaBook e NovaPad: novità in arrivo?

Ricordiamo, infatti, che i mesi passano hanno visto un grande cambiamento per il brand cinese: il ban USA ha portato ad una storica separazione tra Huawei e Honor, con quest'ultimo divenuto un marchio indipendente. Mentre si attende con entusiasmo la serie Honor 50, continuano ad arrivare indiscrezioni anche su P50. Ma quale potrebbe essere il futuro di Huawei? E se la compagnia cinese puntasse alla creazione di un nuovo brand “giovanile” come Honor?

In fondo il sub-brand capeggiato da George Zhao nacque proprio così, come una costola dedicata ai più giovani, specializzata nelle vendite online e nell'offrire un rapporto qualità/prezzo goloso. Il risultato? Numeri da record sia in Cina che in Europa.





Il condizionale è d'obbligo ma i vari marchi registrati dalla casa cinese fanno pensate ad un interesse particolare per il brand Nova. Si tratta di una gamma di smartphone apprezzata anche alle nostre latitudini, ma potrebbe diventare qualcosa di più. Huawei NovaBook e NovaPad sono i nuovi marchi depositati dal gigante tech e approvati di recente; questi vanno ad aggiungersi ai precedenti NovaBuds e NovaWatch. E se Nova fosse la nuova Honor?

Ovviamente questo è solo un pensiero: i brand Buds e Watch esistono da tempo ma ancora non abbiamo avuto cuffie e indossabili sotto Nova. Lo stesso potrebbe avvenire con i presunti notebook e tablet. Non resta che pazientare e attendere ulteriori novità!

