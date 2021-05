Come nascondere foto e video sul tuo smartphone Xiaomi

La MIUI di Xiaomi permette di salvaguardare la privacy: vi abbiamo spiegato come nascondere app in esecuzione, notifiche ed oggi ci concentriamo su foto e video. Vi sarà capitato almeno una volta di avere fra i files della Galleria qualcosa che non volevate fosse visibile ad occhi indiscreti. Fortunatamente la UI proprietaria di Xiaomi ci consente di proteggere anche i contenuti multimediali, in modo da poterli visualizzare soltanto quando si vuole. Come spesso accade, la MIUI si rivela un'interfaccia molto completa quando si tratta di opzioni aggiunte all'esperienza stock di Android.

Con la MIUI di Xiaomi puoi tenere nascosti foto e video sensibili

È una funzionalità non facilmente rintracciabile, come spesso accade quando si parla di feature di sicurezza, ma adesso vi spiego come accedervi. Ecco come procedere:

Apri l'app Galleria

Tieni premuto su foto e video che vuoi nascondere

Clicca in un basso su “Aggiungi all'album“

Seleziona la voce “Album privato” e conferma

Se disabilitata, ti verrà richiesta la sincronizzazione della galleria

Attiva il toggle per la voce “Sincronizza automaticamente“

Inserisci il pattern per accedere ai files protetti

A questo punto, per accedere a foto e video nascosti ti basterà aprire l'app Galleria, andare nella schermata “Album” e fare uno swipe verso il basso. Ti basterà inserire il pattern o usare lo sblocco biometrico per visualizzare i contenuti multimediali che avete criptato grazie alla MIUI di Xiaomi.

