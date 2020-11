Come nascondere l’anteprima delle app di Xiaomi con MIUI 12

Xiaomi sta migliorando vari comparti della MIUI 12, fra cui la salvaguardia della privacy degli utenti. La possibilità di avere una schermata con le app recenti è decisamente comodo, permettendo uno switch rapido fra di esse senza doverle pescare dalla home o dal drawer. Tuttavia, è una feature che può rivelarsi piena di dati sensibili, dato che mostra l'anteprima della schermata di queste app. Pensate, ad esempio, ad app come la galleria fotografica, dove potreste avere foto e video che preferite non vengano visti, o anche più semplicemente la casella mail. Se avete al vostro fianco una persona, aprire la schermata delle app recenti può significare mettergli sotto gli occhi numerosi dati sensibili.

Xiaomi permette una maggiore privacy delle app in esecuzione con MIUI 12

Fortunatamente nella MIUI 12 è stata inserita da Xiaomi un'opzione che permette di tenere lontano da occhi indiscreti questi dati privati. Dopo averla introdotta con la versione Alpha del launcher, adesso è disponibile per praticamente tutti gli utenti, a patto di avere l'ultima versione disponibile.

Scarica MIUI Launcher v4.21.0.2440-10281956

Una volta scaricata ed installata, ecco la procedura da seguire per abilitare la sfocatura delle app recenti nella MIUI 12. Andate in “Impostazioni/Schermata home/Sfoca l'anteprima delle app“. Qua trovate la lista delle app installate sul vostro smartphone, dove selezionare quelle che volete “criptare”. Una volta scelte, le visualizzerete in maniera opaca nella schermata delle app recenti, tenendo così al sicuro i vostri dati.

