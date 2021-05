La linea di separazione tra console, PC e dispositivi mobile si fa man mano più sottile e la possibilità di accedere ai giochi preferiti in qualsiasi momento e luogo è diventato uno dei vantaggi più apprezzati. Tanti brand (cinesi e non) si sono resi conto di questo trend e ovviamente tra di essi non poteva mancare OPPO: la casa asiatica ha migliorato la sua interfaccia inserendo tante novità ed ora ci regala i suoi consigli per una gaming experience ancora più immersiva.

OPPO A94: soddisfazioni anche per il gaming con questi consigli

Prendere come esempio il super flagship Find X3 Pro sarebbe troppo facile ma ormai anche i dispositivi di fascia media si sanno difendere bene e lo dimostra il recente OPPO A94 5G, smartphone equilibrato e senza rinunce (sì, ci è piaciuto e qui trovate la nostra recensione). Per quanto riguarda i consigli di OPPO – utilizzando come esempio il nostro A94 – di seguito trovate tutti i dettagli per avere un'esperienza gaming ancora più immersiva.

Sfruttare sempre le funzioni da gaming come la Game Focus Mode che limita le distrazioni, comprese le notifiche, permettendo all'utente di immergersi completamente nel gioco, e la Game Floating Window che consente di mantenere il gioco in esecuzione in una finestra mobile in modo da poterlo monitorare e tornare a giocare in qualsiasi momento.

come la che limita le distrazioni, comprese le notifiche, permettendo all'utente di immergersi completamente nel gioco, e la che consente di mantenere il gioco in esecuzione in una finestra mobile in modo da poterlo monitorare e tornare a giocare in qualsiasi momento. Giocare con la batteria sempre carica : dettaglio scontato, ma ora diventato facilissimo e comodo grazie alla ricarica ultra rapida (come nel caso della VOOC 30W di A94, 2 ore di gioco con 5 minuti di ricarica).

: dettaglio scontato, ma ora diventato facilissimo e comodo grazie alla ricarica ultra rapida (come nel caso della VOOC 30W di A94, 2 ore di gioco con 5 minuti di ricarica). Utilizzare sempre gli auricolari wireless : ormai le soluzioni con bassa latenza (apposta per il gaming) e un'esperienza audio rispettabile sono all'ordine del giorno.

: ormai le soluzioni con bassa latenza (apposta per il gaming) e un'esperienza audio rispettabile sono all'ordine del giorno. Giocare a tutta banda grazie alla funzione Dual Network Channel, che accelera la connessione collegandosi alla rete Wi-Fi e 4G/5G, particolarmente utile quando ci si trova in ​​un ambiente affollato in cui il segnale Wi-Fi è debole. Inoltre, il System Performance Optimizer riduce la possibilità di lag del 18% rispetto alle generazioni precedenti.

grazie alla funzione Dual Network Channel, che accelera la connessione collegandosi alla rete Wi-Fi e 4G/5G, particolarmente utile quando ci si trova in ​​un ambiente affollato in cui il segnale Wi-Fi è debole. Inoltre, il riduce la possibilità di lag del 18% rispetto alle generazioni precedenti. Puntare ad un display “immersivo”: un aspetto importante e fattibilissimo grazie all'introduzione di punch hole sempre più piccoli (3.7 mm per A94, con un pannello AMOLED FHD+ da 6.4″).

L'importanza del mobile gaming oggi

Chiaramente le novità della ColorOS, le ottimizzazioni della compagnia cinese – dedicati anche a smartphone destinati alla fascia media, come OPPO A94 – e le migliorie tech in fatto di connettività e display sono sinonimo di una grande attenzione ai trend attuali e, di conseguenza, al mondo del mobile gaming. L'industria global dei videogiochi ha registrato un trend in crescita nel 2020 (raggiungendo 135,8 miliardi di dollari) e si prevede che entro il 2025 registri una crescita annuale del +10,2% a livello mondiale. Anche l'Italia si fa trovare coinvolta, anzi mostra uno dei tassi di crescita annuale più elevati (+10,6%), partendo da un giro di affari di circa 1,7 miliardi di dollari.

Al di la di numeri e sterilità varie, è chiaro ormai che il gaming mobile ha un impatto sempre maggiore. Se ne sono resi conto tanti brand, che hanno lanciato sul mercato le proprie soluzioni (Xiaomi con Black Shark e Redmi K40 Game Edition, Nubia con Red Magic, vivo con iQOO e così via). A questo punto non possiamo fare a meno di chiederci: a quando uno smartphone da gaming (vero e proprio) targato OPPO? Che ne pensate? Vorreste un flagship tamarro con LED e quant'altro oppure meglio rimanere sul sobrio/elegante?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu