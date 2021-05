I primi segnali di Android 12 sono arrivati da mesi ormai e si aspetta il rilascio ufficiale della versione stabile. Nel frattempo si comincia a fare i conti con quali smartphone riceveranno o meno l'aggiornamento all'ultima incarnazione dell'OS del robottino verde ma c'è ci si porta avanti. iQOO 7 – del brand costola di vivo – ha annunciato l'apertura delle iscrizioni ad Android 12 Beta: alcuni utenti fortunati (o temerari, dipende dai punti di vista) avranno la possibilità di provare in anticipo il futuro update.

Cominciano le iscrizioni per la beta di Android 12 su iQOO 7

Con questo annuncio iQOO diventa il primo brand cinese ad aver annunciato le iscrizioni per Android 12 Beta: per la prima volta la nuova versione dell'OS esce fuori dai laboratori della compagnia e arriva nelle mani degli utenti (non Google, ovviamente) con iQOO 7. L'azienda ha dato il via alla fase di reclutamento online: per accedere bisognerà candidarsi tramite un apposito modulo, con tanto di un questionario. I punteggi più altri entreranno a far parte della prima beta chiusa dedicata ad Android 12 di iQOO.

I “vincitori” saranno annunciati il prossimo 20 maggio e in tutto si tratterà di 200 utenti. Questi dovranno anche accettare un accordo di non divulgazione (in caso di mancato rispetto delle regole si andrà incontro al ban e a conseguenze legali).

