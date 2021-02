Come nascondere app e notifiche nella MIUI 12 di Xiaomi

La privacy è un aspetto molto importante e la MIUI 12 vi mette al sicuro, offrendovi un metodo per nascondere app e notifiche da occhi altrui. Da quando i telefoni sono diventato un elemento importante nelle nostre vite, spesso in essi sono contenuti dati molto sensibili. E questi dati non vogliamo che siano sotto gli occhi di tutti, sia per questione di sicurezza che di semplice vita privata. Ecco, quindi, che in questa guida vi voglio spiegare come utilizzare le funzioni native della MIUI 12 per tutelarvi quanto più possibile.

La MIUI 12 vi fa proteggere app e notifiche da occhi indiscreti

Come proteggere l'avvio delle app

Dando per scontato che abbiate uno smartphone Xiaomi con sensore d'impronte, la MIUI 12 sfrutta questo sensore per la modalità Blocco App. Assicuratevi di aver registrato ed abilitato la scansione delle impronte digitali. Dopodiché andate in “Impostazioni/App/Blocco app“. Al primo avvio vi verrà richiesto di impostare un ulteriore PIN di sicurezza, dopodiché potrete scegliere per quali app sia richiesto lo sblocco con impronta per avviarle.

Cliccando in alto sulla rotellina delle Impostazioni, avete ulteriori opzioni, una su tutte l'abilitazione del riconoscimento facciale oltre al sensore d'impronte.

Come nascondere le app

Le funzioni di sicurezza delle app nella MIUI 12 non finiscono qua. Sempre in “Impostazioni/App/Blocco app“, questa volta scorrete lateralmente per entrare nella schermata “Applicazioni nascoste“. Selezionate le app che volete nascondere: per poterle visualizzare dovrete usare la gesture di allargamento di due dita sullo schermo. A quel punto inserite lo sblocco che avete impostato in Blocco App per accedere alla cartella con le app private.

Come nascondere le notifiche nella MIUI 12

Oltre alle app, la MIUI 12 vi permette di salvaguardare anche il contenuto delle notifiche delle app che avete installato sul vostro Xiaomi. Unendo due opzioni presenti, potete oscurare il contenuto delle notifiche sia nella lock screen che nella home.

Innanzitutto, andate in “Impostazioni/Notifiche/Notifiche schermata di blocco” e cliccate su “Formato” per selezionare “Nascondi il contenuto delle notifiche“.

Dopodiché, tornate in “Impostazioni/App/Blocco app” e cliccate su “Vuoi nascondere le notifiche sensibili?“. In questo modo, il contenuto delle notifiche delle app abilitate non verrà visualizzato nemmeno con lo smartphone sbloccato. Sappiate, però, che per abilitare quest'ultima opzione della MIUI 12 dovrete necessariamente inserire l'app nella lista di quelle bloccate e avviabili solamente con la scansione biometrica.

In chiusura, vi ricordo che c'è anche una nostra guida per la MIUI 12 in cui vi spiego come oscurare l'anteprima delle app in esecuzione.

