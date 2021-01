Uno dei settori in Huawei, nell'ultimo periodo, ha fatto davvero bene è quello degli indossabili. Come abbiamo visto, i vari Huawei Watch come la serie GT 2, il Fit e la serie di smartband si sono spinti ad ottimi livelli nel mercato, ma il brand pare intenzionato a portare uno smartwatch anche per l'universo Nova, dato che ha appena registrato il marchio.

Huawei: registrato il marchio Nova Watch, cosa sappiamo di questo presunto smartwatch?

A riportare la mossa di Huawei è proprio l'ente di marchi registrati, dove il colosso cinese ha fatto richiesta per un Nova Watch. Attualmente, non si conosce alcun dettagli in merito a qualche specifica di questo smartwatch, ma conoscendo come si è mossa negli anni Huawei per questa line up, è molto probabile che sarà rivolto ad un pubblico più giovane.

Ed in effetti, come fanno notare i media cinesi, proprio la serie Nova ha visto nuovi modelli della serie 7 e 8 dedicati ad uno stile di vita o ad un videogioco molto famoso, ma anche ad un pubblico femminile, sempre più attento alla tecnologia. Inoltre, considerando anche la separazione da Honor, il pubblico giovanile potrebbe essere “scoperto” e quindi va recuperato terreno proprio con la gamma Nova, su cui punta davvero molto.

Ovviamente, il solo nome del Nova Watch vuol dire poco, ma nel caso le cose progredissero, bisognerà guardare con grande interesse a quello che farà Huawei in merito.

