Codice sconto dispenser d'acqua per animali PETKIT da Xiaomi YouPin

Voglia di gadget Xiaomi per il vostro amico a quattro zampe? Che il vostro compagno sia un canino o un gattino il dispenser d'acqua per animali PETKIT, direttamente da Xiaomi YouPin (si tratta di uno dei brand partner della casa cinese), non mancherà di soddisfarvi: se poi si tratta di un accessorio in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa, le cose si fanno ancora più interessanti!

Il dispenser d'acqua per cani e gatti di Xiaomi YouPin è in sconto con Coupon dall'Europa

Il dispositivo presenta un corpo da 195 x 195 x 155 mm, disponibile nella sola colorazione White e realizzato in ABS e acciaio inossidabile 304. Facile da pulire e sicuro grazie alla sua divisione interna a comparti, il dispenser d'acqua per animali PETKIT da Xiaomi YouPin presenta una capienza di 1.35 litri ed è alimentato a batterie. Lungo il bordo inferiore sono presenti tre LED utili per conoscere lo stato del contenitore, del filtro e delle batterie presenti all'interno.

Il dispenser d'acqua per animali PETKIT, lanciato su Xiaomi YouPin, è in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini EU dello store. Di seguito trova il box con il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non riuscite a visualizzarlo correttamente, provate a disattivare AdBlock.

