Sebbene sia un brand ben inquadrato al settore dell'elettronica Consumer, Huawei sta man mano aprendosi a nuove possibilità smart. Grazie proprio alla sua Smart Selection, Huawei ha lanciato il nuovo purificatore d'aria 720 1Pro, dalle caratteristiche e prezzo da top gamma.

Huawei Smart Selection 720 1Pro è il purificatore d'aria intelligente e completamente sterilizzante

Se guardiamo al design del nuovo 720 1Pro, ci rendiamo conto che non è tanto diverso dal fratello minore 720 1i, ma in generale dai purificatori d'aria attuali. Quanto alle sue caratteristiche, si sale di livello, in quanto è possibile effettuare una purificazione a 6 cicli, con filtri H13 che bloccano fisicamente i particolati, ma è dotato anche di UVC ultravioletti al fine di eliminare i batteri ed è dotato infine di carboni attivi al fine di supportare gli ioni negativi per la condensazione attiva e sedimentazione, eliminando la formaldeide.

E dai test effettuati, sembra proprio sia molto efficiente, visto che libera l'ambiente di casa da possibili avvisaglie di virus H1N1, Staffilococcus aureus, Gluconococcus albicans e l'Escherichia coli al 99.99% in una sola ora. Quanto alla sua compartizione elettronica, è dotato di un chip Quad-core ed uno schermo IPS da 5″ che ci permette di visualizzare il valore PM2.5, la temperatura, il tasso di umidità e la modalità attiva in quel momento. Ovviamente non manca la compatibilità all'applicazione Huawei HiLink.

Il prezzo di questo piccolo gioiello per la casa è di circa 280€ al cambio (2199 yuan), alto ma considerando la sua azione è probabilmente giustificato, dato che i suoi rivali principali hanno un costo alla pari. Non si sa se arriverà mai in Occidente, ma non sarebbe affatto male.

