Una delle line up di Huawei più apprezzate in Cina è sicuramente la gamma Nova. La fascia più giovanile del colosso cinese è arrivata all'ottava generazione, ma prima che esca del tutto, completa quella precedente con il nuovo Huawei Nova 7 SE Lohas Edition, con specifiche da medio gamma e prezzo interessante.

Aggiornamento 12/01: sono comparsi nuovi leak riguardo questo smartphone, principalmente sulla scheda tecnica. Trovate tutti i dettagli nel paragrafo “Design e specifiche”.

Huawei Nova 7 SE Lohas Edition: tutto quello che sappiamo su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche | Aggiornamento 12/01

Come riporta il post su Weibo di Digital Chat Station, Huawei Nova 7 SE Lohas Edition sarà sicuramente molto simile nel design al 7 SE Vitality, ma differisce per specifiche al ribasso. Infatti, seppur restando 5G, potrebbe essere dotato del chipset MediaTek Dimensity 700 da 2.2 GHz, GPU Mali-G57 e un display da 6.5″ Full HD+ LCD a 60 Hz. Nelle ultime ore, però, qualcosa si è mosso a riguardo. Secondo le ultime informazioni, infatti, pare che tale dispositivo possa montare un inedito SoC Kirin 820E 5G, una variante meno potente del Kirin 820. Attualmente, però, non si conosce ancora alcuna caratteristica tecnica di questo chipset, dato che le sole news che lo riguardano provengono da Digital Chat Station, su Weibo.

Per la fotocamera invece, abbiamo un modulo a 4 sensori da 48 + 8 + 2 + 2 MP, mentre per la selfie camera il sensore è da 16 MP. La batteria è poi un modulo da 4000 mAh, con la feature non da poco della ricarica rapida da 40 W. Molto buono il fatto che supporti sia la connessione 5G Stand Alone, sia la No Stand Alone.

Secondo le ultime informazioni a riguardo, pare che sia in procinto di arrivare sul mercato un nuovo Huawei Nova 7 SE. Al momento, infatti, si pensa che tale dispositivo possa montare un inedito SoC Kirin 820E 5G, una variante meno potente del Kirin 820. Attualmente, però, non si conosce ancora alcuna caratteristica tecnica di questo chipset, dato che le sole news che lo riguardano provengono da Digital Chat Station, su Weibo.

Nova 7 SE Lohas Edition – Prezzo e disponibilità

Attualmente non è ben definita la data di uscita e la disponibilità, ma potrebbe tanto arrivare in questi ultimi giorni del 2020, tanto arrivare nel Q1 2021, mentre per il prezzo siamo sui circa 212€, cambio di 1700 yuan.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu