Huawei Nova 8 Pro King of Glory Edition farà impazzire gli utenti in Cina

Da poche settimane è stato lanciato ufficialmente il nuovo Huawei Nova 8 Pro, insieme a tutti gli altri device della serie Nova 8. Questo dispositivo, dunque, ha subito destato l'interesse di molte persone, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Anche se ancora non è uscito qui in Italia, e non sappiamo mai se arriverà, pare essere un buon prodotto. Al di là di questo, però, come spesso accade in Cina il device è stato attualmente “aggiornato” con una versione molto particolare. Questa prende il nome di Huawei Nova 8 Pro King of Glory Edition ed ha come protagonista il noto personaggio Luban.

Nova 8 Pro King of Glory ha lo stesso hardware della variante standard, ma quanto costa?

Molto spesso capita che in Cina alcuni smartphone vengano in qualche modo rivisti dal punto di vista estetico. Lo abbiamo visto con tanti prodotti, come ad esempio la Terminator Edition di Redmi Note 8 Pro o la Brown Bear Edition di Xiaomi Mi 9 SE. Diciamo che è una pratica abbastanza comune in Asia, anche se talvolta questo tipo di personalizzazione è quantomeno discutibile. Al di là di questo, però, pare che anche Huawei abbia ceduto in tal senso, lanciando il nuovo Nova 8 Pro King of Glory Edition. Si tratta, dunque, di una variante assolutamente identica a quella precedente, dal punto di vista hardware, ma che a livello estetico presenta come protagonista il noto personaggio Luban.

Per fortuna Huawei non ha marcato la mano sul prezzo, proponendo la stessa cifra del modello standard. In Cina, dunque, tale versione viene venduta a circa 510 euro, dunque 3.999 yuan.

Qui sotto, comunque, trovate la scheda tecnica del prodotto.

Display OLED da 6.72″ Full HD+ (2676 x 1236 pixel) con doppio foro;

da (2676 x 1236 pixel) con doppio foro; Processore octa-core Kirin 985 5G ;

; 8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile tramite microSD;

di memoria interna UFS 2.1 espandibile tramite microSD; lettore d'impronte digitali sotto il display;

quad camera da 64+8+2+2 MP con apertura f/1.9-2.4-2.4-2.4, grandangolo, macro e profondità;

con apertura f/1.9-2.4-2.4-2.4, grandangolo, macro e profondità; selfie camera da 32+16 MP ;

; Dual SIM 5G + 4G / 5G + 5G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C e jack audio da 3.5 mm;

batteria da 4 .000 mAh con ricarica rapida da 66W ;

con ricarica rapida da ; sistema operativo Android 10 sotto forma di EMUI 10.1.

