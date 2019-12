Huawei e Nova: nuovo brand indipendente, in arrivo NovaBuds

Nata ad IFA 2016 come nuova linea di smartphone, la gamma Nova potrebbe acquisire importanza ed indipendenza rispetto al marchio Huawei. L'indiscrezione arriva dal leaker Digital Chat Station, secondo cui il brand Nova si staccherà, più o meno come accaduto in passato con Honor. Ma a differenza di quest'ultimo, non sarà pensato per gli smartphone, ma per prodotti come smartwatch, cuffie ed accessori vari.

LEGGI ANCHE:

Questo video di Huawei Mate X col display rotto fa discutere

Dopo Honor, Nova potrebbe diventare il nuovo sub-brand di Huawei

Non è un caso, forse, che questa estate è stato presentato il Huawei Nova Mini, il primo speaker Bluetooth della serie Nova. E a questo presto dovrebbero affiancarsi anche le NovaBuds, un nuovo paio di cuffie true wireless dedicate a tutti quegli smartphone privi di ingresso mini-jack. Certificate presso l'ente EUIPO (European Union Intellectual Property Office), potrebbero essere presentate al pubblico durante le prossime settimane.

Tuttavia, non si sa ancora molto sulla nascita del sub-brand Nova. Soprattutto non sappiamo se sarà un marchio pensato per la Cina, per l'Europa o per tutto il mondo. Inoltre, se nascesse veramente, gli smartphone della famiglia Nova cambierebbero denominazione o diventerebbero parte integrante del brand? Se così fosse, Nova potrebbe rivaleggiare con Redmi e Realme, se già non bastasse la presenza di Honor.

Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate anel canale Telegram dedicato!