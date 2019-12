Questo video di Huawei Mate X col display rotto fa discutere

Ad un anno di distanza dal primo annuncio, al MWC 2020 siamo pronti a rivedere Huawei Mate XS, la versione migliorata del primissimo Huawei Mate X. Senza contare che nel terzo trimestre dovrebbe essere presentato il vero e proprio secondo modello, con un design in-fold più “conservativo”. Nel frattempo, Mate X è ufficialmente in circolazione in Cina e, con esso, i primi sfortunati video con le unità rotte. Per esempio, su Weibo sta circolando un video, apparentemente girato in un negozio, che mostra un Huawei Mate X il cui display è irrimediabilmente compromesso.

LEGGI ANCHE:

La penta camera di Huawei P40 Pro avrà sensori per tutto

Un video con protagonista un Huawei Mate X dal display rotto inizia a circolare in rete

Il video non ci fa capire come ciò sia stato possibile, quindi non è da escludere che possa essere stato lo stesso utente a provocare il danno. Certo è che questa clip non fa altro che riaccendere la diatriba legata agli smartphone pieghevoli, ritenuti ad oggi ancora troppo fragili per poter essere utilizzati in tutta tranquillità. Specialmente nel caso di Huawei Mate X, dove il display pieghevole è esposto alla mercé di usura ed agenti esterni, essendo rivolto verso l'esterno.

Di video che mostrano Huawei Mate X fallati ce ne sono altri. C'è per esempio un canale YouTube in cui il pieghevole mal funzionante ci viene mostrato in più video. Questo qua sopra sembrerebbe mostrare l'inizio della rottura del pannello, ma siamo quasi certi che nel corso delle prossime settimane ne arriveranno altri.

Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate anel canale Telegram dedicato!