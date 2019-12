Chuwi HeroBox: mini PC a basso prezzo, presto su Amazon

Se diamo un'occhiata ai dati, notiamo come sempre più persone siano attratte dalla possibilità di sfruttare le potenzialità di un PC da gaming. Rispetto alle console, infatti, questi prodotto mostrano un'affidabilità migliore sotto certi aspetti, risultano anche più duttili. A livello di potenza, poi, dipende molto dalla configurazione che si vuole ottenere, ma in generale la potenza può essere di gran lunga superiore. Nonostante questo, alcune altre soluzioni, più economiche, stanno prendendo il sopravvento. Chuwi, ad esempio, vuole lanciarsi in questo mondo proponendo un mini PC economico, detto Chuwi HeroBox. Vediamo quali sono le sue caratteristiche.

HeroBox sarà dotato di un SoC Intel Gemini Lake N4100

Andando ad osservare le caratteristiche tecniche di questo mini PC, vediamo come a bordo sia presenteun SoC Intel Gemini Lake N4100, con frequenza di clock massima pari a 2,4GHz. Tutto coadiuvato dalla presenza di una GPU Intel UHD Graphics 600 di nona generazione. Parliamo di un computer in grado di codificare, quindi, video in 4K VP9 a 10 bit. Osservando le memorie, invece, troviamo ben 8GB di RAM LPDDR4 ed un SSD da 180GB.

Su tale macchina troviamo, poi, due ingressi USB Type-C 2.0 ed altri due ingressi USB Type-C 3.0. All'interno di questa scocca, inoltre, troviamo una porta per microSD, HDMI, VGA, mini jack per le cuffie, ingresso LAN per connettere il mini PC alla rete internet. A bordo di Chuwi HeroBox è stato installato Windows 10, ma può supportare anche sistemi Linux alternativi, come Ubuntu.

Trovate tutte le altre informazioni in merito a questo prodotto all'interno della pagina ufficiale, cliccando su questo link. Questo mini PC arriverà presto su Amazon e pensiamo che il prezzo possa aggirarsi intorno ai 200 dollari.

Articolo sponsorizzato