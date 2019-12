Qualche settimana fa abbiamo annunciato il rilascio di un nuovo convertibile. Si trattava di CHUWI Ubook Pro, che di fatto rappresenta davvero una versione economica del Surface di Microsoft. Nella sua vesione standard, però, non può vantare lo stesso hardware montato su questi modelli, implementando solo una CPU Intel N4100, dotata di frequenza massima pari a 2,4GHz. Nonostante tutto, comunque, fino ad oggi non avevamo ancora potuto vedere effettivamente tale prodotto. Ecco, quindi, che sul web spunta un video del primo unboxing di questo dispositivo, comprensivo di HiPen H6.

Ubook Pro include anche lo stilo HiPen H6

Questo dispositivo 2in1 include all'interno della propria confezione un gadget molto particolare. Oltre al cavo di alimentazione, infatti, trova spazio una penna digitale per interagire con il pannello touch screen. Si tratta, dunque, della HiPen H6, dotata del supporto a ben 4096 livelli di pressione. Nel complesso, comunque, non vi sono altre novità sconvolgenti da questo punto di vista.

Durante il video unboxing vengono mostrate anche alcune funzionalità del prodotto, tra cui la possibilità di sfruttarlo anche come un vero e proprio tablet. Da parte del brand c'è stata la volontà, poi, di riportare anche qualche test e benchmark. Sono state mostrate, dunque, le potenzialità del prodotto che, in alcuni casi, è stato messo pesantemente sotto stress.

Attendiamo di riceverne magari una copia, così da poterla testare noi stessi e riportarvi quelle che sono le nostre impressioni a riguardo. Nel frattempo vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto, con tutte le info sulle specifiche. Per il momento l'azienda non ha ancora svelato il prezzo di vendita del dispositivo, ma siamo certi che non mancheranno novità nei prossimi giorni.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.