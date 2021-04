Nella serata di ieri, 20 aprile 2021, Apple ha dispiegato tutta la sua potenza hardware lanciando il nuovo iPad Pro con chip M1, ma non è solo questa la feature che ha intrigato tutti. Infatti, sul modello maggiore è presente un display XDR Mini LED, che potrebbe essere la nuova soluzione che andrebbe a sostituire gli LCD quanto meno sugli smartphone di Xiaomi, OPPO, Huawei, OnePlus e tanti altri.

Xiaomi, OPPO, OnePlus: i brand cinesi vorrebbero i display Mini LED già l'anno prossimo

A riportare le volontà dei marchi cinesi di utilizzare la nuova tecnologia di visione, che vi spieghiamo in questo focus, è il leaker Digital Chat Station ma per capire il processo di utilizzo dobbiamo fare alcuni passi indietro, visto che proprio Xiaomi, ad esempio, non è nuova a questa soluzione. I più attenti ricorderanno che esiste già una Smart TV del brand, la Mi TV Ultra, dotata propria di un pannello con sistema Mini LED. Inoltre, anche TCL si farebbe fornitore di questo tipo di schermo.

E per di più, già 3 anni fa si prospettava potessero utilizzare i Mini LED proprio a causa di Apple, ma non per lo stesso motivo per cui li userebbero attualmente. Infatti, nel 2018 ci hanno pensato perché il colosso di Cupertino aveva quasi monopolizzato l'approvvigionamento di OLED per i suoi iPhone X, salvo poi non andare realmente così. Ora invece, sarebbe un mero esercizio di tendenza, che permetterebbe di ottenere dei mid-top range o addirittura top gamma con questo tipo di display.

Bisognerà aspettare quindi quanto meno fine 2021 per capire i piani che Xiaomi, OPPO, OnePlus e perché no anche Huawei avranno per il 2022, che dovrebbe essere poi il vero campo di battaglia degli smartphone con display Mini LED, anche perché l'idea applicata a tablet Android al momento ci sembra poco realistica.

