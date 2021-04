Si parla già da tempo della futura serie Reno 6 e dei modelli in arrivo prossimamente, eppure sembra che la gamma 5 sia potenzialmente infinita (di recente abbiamo fatto conoscenza anche con Reno 5 K e 5 Z). Il noto insider Evan Blass ha rivelato la possibile esistenza di un ennesimo dispositivo che dovrebbe debuttare nel corso delle prossime settimane, ovvero OPPO Reno 5 A.

OPPO Reno 5 A: tutto quello che sappiamo sulla nuova aggiunta alla serie

Manca ancora una conferma ufficiale da parte dell'azienda cinese, ma il leaker ha già pubblicato anche i primissimi render di questo dispositivo. In arrivo in due colorazioni OPPO Reno 5 A continua la serie sulla scia del punch hole, con un ampio display – si vocifera da 6.5″ – caratterizzato da un foro nell'angolo in alto a sinistra, per ospitare la selfie camera. Dovrebbe trattarsi di un pannello LCD vista la presenza di un lettore d'impronte classico, posizionato sulla back cover.

Il retro ospita un modulo fotografico rettangolare, composto da quattro sensori; tra questi abbiamo il principale da 64 MP, come si evince dalla stessa immagine render.

Non ci sono dettagli circa la scheda tecnica e anche la fascia di prezzo e il periodo di uscita di OPPO Reno 5 A restano un mistero. Il nome in codice dovrebbe essere Ciri, ma al momento non sono comparsi benchmark né certificazioni. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

